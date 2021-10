France-Espagne: Benzema veut "aller chercher la Coupe du monde"

Auteur d’une superbe finale de Ligue des nations face à l’Espagne, ce dimanche à Milan (2-1), Karim Benzema a été l’un des grands artisans du sacre de l’équipe de France. Ravi de soulever son premier trophée avec les Bleus, l’attaquant du Real Madrid vise déjà la Coupe du monde 2022.

Il lui aura fallu patienter plus de quatorze ans avant de soulever enfin un trophée avec l’équipe de France. Autant dire que Karim Benzema avait le sourire après le sacre des Bleus en Ligue des nations, ce dimanche à Milan. Auteur d’un match de patron lors de la finale face à l’Espagne (2-1), l’attaquant du Real Madrid (qui a débuté en sélection en mars 2007) a fait plier son pays d’accueil en seconde période.

Trois minutes après l’ouverture du score de Mikel Oyarzabal, l’avant-centre de 33 ans a égalisé d’une sublime frappe enroulée, qu’Unai Simon n’a pu que dévier dans sa lucarne (66e). Son 33e but sous le maillot national. Peut-être le plus beau. Également passeur pour Théo Hernandez, qui a touché la barre, le natif de Lyon a logiquement été élu homme du match.

"Si c’est comme ça qu’on doit gagner, pourquoi pas", lance Pogba

"J’avais vraiment envie de remporter un trophée avec l’équipe de France. Ce n’était pas facile. On a montré la force de caractère de cette équipe, a réagi KB Nueve sur M6. On ne lâche jamais rien. C’est le signe des grandes équipes de ne pas paniquer, de patienter. On a su mettre ces deux buts. On va profiter et bien préparer la Coupe du monde… et aller la chercher (fin 2022 au Qatar, ndlr)!"

Une ambition sans doute partagée par Paul Pogba, lui aussi étincelant face aux Espagnols. Même si le taulier de Manchester United retient également l’entame compliquée des champions du monde à San Siro. "C’est vrai qu’on a mal commencé. On s’est fait dominer par l’Espagne en première période, on a dû réagir, a-t-il souffé, toujours sur M6. C’est vrai qu’on doit faire mieux, on le sait. Mais le résultat, c’est la victoire. Si c’est comme ça qu’on doit gagner, pourquoi pas. C’est toujours bon d’aller chercher un trophée. On a toujours soif de trophées, on n’est jamais rassasié. On a montré nos qualités, la force, la puissance. On a su remonter la pente et gagner ce match".