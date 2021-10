France-Espagne: encore renversants, les Bleus décrochent la Ligue des nations

L'équipe de France a remporté la Ligue des nations en renversant l'Espagne ce dimanche (2-1), comme elle l'avait fait contre la Belgique, grâce à des buts de Karim Benzema et Kylian Mbappé.

L’équipe de France de football a définitivement tourné la page d’un Euro raté. Quatre jours après avoir renversé la Belgique en demi-finales (3-2) de la Ligue des nations, les Bleus en ont fait de même avec l’Espagne en finale (victoire 2-1), ce dimanche, à San Siro. Longtemps malmenés, les hommes de Didier Deschamps sont revenus de l’enfer grâce à une inspiration géniale de Karim Benzema (66e). Kylian Mbappé a ensuite surgi à l’entame des dix dernières minutes du temps réglementaire (80e) pour inverser définitivement le cours de ce match.

Dans un match où on attendait l’Espagne en possession du ballon, la rencontre a été conforme aux prévisions de Didier Deschamps. Le sélectionneur estimait la veille qu’il était presque impossible de priver la Roja du ballon. Et en effet, les Bleus n’ont pas été capables de contrecarrer la circulation de balle adverse pendant plus d'une heure. Le ballon, les Français ne l’ont que trop rarement eu dans les pieds.

Ils ont bien tenté de déjouer la possession adverse en manoeuvrant intelligemment en début de match, avec beaucoup d’intensité au pressing dans les toutes premières minutes, chacun remplissant sa part du contrat pour couper les liaisons préférentielles de l’Espagne. On a aussi vu les milieux tenter d’apporter de l’aide aux latéraux sur les côtés, notamment face à Ferran Torres et ses crochets infernaux.

Mais tout cela n’a duré qu’un temps, et le collectif remarquable de la Roja a rapidement pris le dessus avec une maîtrise technique sans égale pour faire courir les Bleus et étirer l’équipe de France sur toute la largeur du terrain. "On n’a pas assez joué", regrettait Deschamps à la pause, au micro de M6. Disciplinés et courageux, mais souvent à contretemps aussi, à l’image de Tchouaméni et Raphaël Varane - le Mancunien est sorti en première période sur blessure - les Bleus ont concédé peu d’occasions malgré tout, même acculés.

Le bijou de Benzema

L’Espagne a eu beau installer un pressing important dans la moitié de terrain des Bleus pour récupérer le ballon le plus rapidement possible à la perte, elle n’a pas su quoi en faire, si bien qu’à la pause, elle n’avait tiré que deux fois, pour une frappe cadrée. Une frappe sans consistance de Sarabia captée sans souci par Hugo Lloris, impérial en fin de match, au plus fort de la pression. Privée du ballon, l’équipe de France n’a pas été plus dangereuse en première période. C’est même tout le contraire, puisqu’elle n’a tenté qu’un tir, son plus faible total lors des 45 premières minutes d’un match depuis que le statisticien Opta analyse les Bleus.

L’Espagne a accentué sa domination au retour des vestiaires dans le sillage d’un Busquets rayonnant à la distribution. Mais la plus belle occasion de cette partie a d’abord été française, Théo Hernandez trouvant la barre de Simon (63e). Puis dans la foulée, c’est Upamecano qui se trouait, laissant tout le soin à Oyarzabal de tromper Hugo Lloris d’une frappe croisée imparable pour l'ouverture du score (64e). L’Espagne allait prendre son envol, pensait-on. C’était sans compter sur la force mentale des Bleus, qui leur avait déjà permis de renverser des montagnes face à la Belgique, et celle d’un homme en particulier: Karim Benzema.

L’attaquant des Bleus a égalisé dans la foulée d’une frappe enroulée sublime que le gardien espagnol ne pouvait qu’effleurer, son 32e but en équipe de France, relançant des Bleus subitement devenus conquérants, et beaucoup plus saignants, à l’image de Kylian Mbappé en percussion. L’attaquant prodige du Paris Saint-Germain a profité d’un temps fort de l’équipe de France pour emballer le match avec sa vitesse, bien aidé par son compère de l'attaque, Karim Benzema. S’il a manqué son lob après être parti à la limite du hors-jeu (68e), Mbappé n’a pas manqué la cible du gauche, après avoir enrhumé Simon pour donner la victoire aux Bleus. Tous les doutes ne sont pas levés sur le potentiel de cette équipe de France, mais les Bleus ont définitivement retrouvé le chemin de la victoire, dans la douleur.