France-Espagne: pourquoi le but de Mbappé a été validé malgré son hors-jeu

Kylian Mbappé a signé le but de la victoire de l'équipe de France contre l'Espagne ce dimanche, en finale de Ligue des nations. Si l'attaquant du PSG était hors-jeu au départ, c'est le geste d'Eric Garcia qui semble avoir convaincu le VAR.

Certains parleront sans doute encore de la fameuse chance de Didier Deschamps. Il y a en tout cas sans doute une part d'interprétation dans le but de la victoire de l'équipe de France contre l'Espagne ce dimanche, en finale de la Ligue des nations (2-1). Les Bleus doivent leur sacre à la réalisation de Kylian Mbappé à la 80e minute. Pourtant, l'attaquant du PSG était hors-jeu au départ de l'action.

Kylian Mbappé en position de hors-jeu au départ de l'action © Capture écran M6

Un hors-jeu limpide. Si bien que le contrôle à rallonge de l'action par le VAR avait de quoi étonner. L'arbitre central, Anthony Taylor, a finalement validé le but. Celui-ci allait offrir, quelques minutes plus tard, un trophée aux hommes de Didier Deschamps.

Eric Garcia sur l'action de but de Kylian Mbappé lors de France-Espagne © Capture écran M6

Le point de débat porte sur l'intervention d'Eric Garcia. Le défenseur espagnol touche le ballon sur son intervention pour intercepter la passe de Théo Hernandez, en profondeur pour Mbappé. Reste à savoir s'il s'agit d'une intervention volontaire ou non de la part du joueur du Barça.

La règle du "sauvetage délibéré"

Que dit le réglement? "Un joueur en position de hors-jeu qui reçoit un ballon joué délibérément par un adversaire, y compris de la main ou du bras, n’est pas considéré comme tirant un quelconque avantage de sa position, sauf en cas de sauvetage délibéré par un adversaire. Effectuer un 'sauvetage' consiste à intercepter, ou tenter d’intercepter, le ballon qui se dirige vers le but avec n’importe quelle partie du corps à l’exception des mains ou des bras (sauf le gardien dans sa propre surface de réparation)", peut-on lire dans le réglement de l'Ifab (International Football Association Board). En revoyant l'action, il ne semblerait pas illogique de penser que Garcia est dans ce cas de figure.

Busquets donne les explications de l'arbitre

"On a bien reculé la ligne et Mbappé était hors-jeu. L'arbitre nous a dit qu'Eric Garcia essayait de jouer le ballon mais il tentait seulement de couper la trajectoire comme le ferait n'importe quel défenseur central", précise Sergio Busquets à la télévision espagnole après le match. L'arbitre aura donc considéré que Garcia faisait action de jeu, jouait délibérément le ballon et donc n'était pas dans la situation d'un "sauvetage" comme le dit le réglement. Il aura aussi tranché en disant que Mbappé ne gênait pas cette action de jeu de Garcia.

"Oui j’effleure le ballon et l’arbitre me dit que puisque que je joue le ballon, je remets en jeu Mbappé. Il m’a dit que j’aurais dû ne pas toucher le ballon. Cette règle est dure pour nous les joueurs", regrette Eric Garcia sur la Cadena COPE.

Alfonso Pérez Burrull, arbitre qui est consultant pour le quotidien espagnol Marca, n'est pas de cet avis. "Mbappé interfère dans le jeu et est hors-jeu, même si la défense espagnole touche le ballon", insiste-t-il, trouvant "incroyable" que l'assistance-vidéo à l'arbitrage ne soit pas en mesure de tracer une ligne quand "la position de hors-jeu du Français est aussi claire".

Cet argument s'appuie sur ce point de réglement de l'Ifab concernant les hors-jeux: "Un joueur revenant d’une position de hors-jeu ou se trouvant en position de hors-jeu est sur le chemin d’un adversaire et interfère avec le mouvement de l’adversaire vers le ballon, ceci est considéré comme une infraction de hors-jeu si cela influence la capacité d’un adversaire à jouer ou disputer le ballon ; si le joueur entrave et fait obstacle à la progression d’un adversaire (par exemple s'il bloque l’adversaire), l’infraction doit être sanctionnée conformément à la Loi 12."

"Injustice. Point."

Eduardo Iturralde, arbitre consultant pour la Cadena SER en Espagne, juge cet argument non valable, considérant que Mbappé n'interfère pas sur l'action de Garcia et que ce dernier peut très bien "dégager le ballon, le laisser passer ou faire ce qu'il veut sans que Mbappé n'interfère".

La main de Koundé contre l'Espagne © Capture écran M6

Reste la question du "sauvetage". Car le point de réglement cité plus tôt concernant une action de "sauvetage" du défenseur semble pouvoir s'appliquer à Eric Garcia. "Injustice", crie-t-on en Espagne, notamment le célèbre présentateur de l'émission El Chiringuito. D'autant que les Espagnols réclamaient une main de Jules Koundé à la demi-heure de jeu pour un coude très en arrière et donc un penalty.