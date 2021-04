France-Etats-Unis: Rapinoe explique ce qui manque aux Bleues

Invitée exceptionnelle de l’émission Top of the foot ce lundi sur RMC, à la veille du match amical entre la France et les Etats-Unis, Megan Rapinoe a livré les ingrédients qui manqueraient aux Bleues pour gagner des titres, après plusieurs mois de tensions.

Un semblant de calme est revenu en équipe de France, après la tempête essuyée en fin d’année. Le groupe de Corinne Diacre a vécu sous tension pendant plusieurs mois en coulisses et dans les médias, la faute à des non dits qui ont pourri la vie du vestiaire, et à une passe d’armes entre la sélectionneure et Amandine Henry. La relation orageuse qu’entretenait Corinne Diacre avec certains éléments du groupe a éclaté au grand jour, faisant apparaître d’importantes dissensions.

Une réunion avait eu lieu en novembre, pour aplanir la situation, et permettre à chacune de s’exprimer. Ces tensions n’ont pas empêché l’équipe de France de rester invaincue depuis, avec un seul but encaissé contre l’Angleterre (3-1) vendredi dernier. Dans ce contexte, les Bleues s’apprêtent à défier les Etats-Unis de la superstar Megan Rapinoe en amical, ce mardi au Havre. Invitée exceptionnelle de l’émission Top of the foot ce lundi sur RMC, la joueuse américaine a livré sa vision de ce que doit être un groupe qui a l’ambition de gagner des titres.

Rapinoe: "Un très grand défi pour nous de les battre"

"Je ne sais pas, je ne fais pas partie de l’équipe, je ne connais pas exactement le ressenti des joueuses. Vous savez au sein de notre sélection, le dialogue est quelque chose de vital, explique Megan Rapinoe. Quand on débute une Coupe du monde, ou un Euro pour l’équipe de France, tout le monde doit être prêt à tout faire pour gagner, et faire tout pour n'importe quelle joueuse de l’équipe dans l’objectif de gagner. C’est ce genre de choses qui manque à l’équipe de France, ce qui fait que c’est si difficile de gagner. Je ne sais pas exactement ce qui se passe au sein de l’équipe de France mais ce qui est sûr, c'est qu'il y a des joueuses qui sont parmi les meilleures du monde, et que c’est une des meilleures équipes du monde. Et demain (mardi), ce sera un très grand défi pour nous de les battre."