France-Finlande: Benzema s'attend à une "belle fête" pour son retour à Lyon

Enfant de Lyon et de l'OL, Karim Benzema jouera ce mardi soir sur ses terres natales à l'occasion de France-Finlande, dans le cadre des éliminatoires au Mondial 2022. L'attaquant des Bleus sait qu'il aura droit à un accueil particulier.

L'enfant prodige est de retour. Douze ans après son départ pour le Real Madrid, Karim Benzema va rejouer ce mardi soir à Lyon, dans son fief, avec l'équipe de France face à la Finlande. Certes, l'attaquant tricolore a déjà eu l'occasion de revenir dans le Rhône avec le club merengue, mais cela remonte à presque une décennie. Et cette fois, il portera le maillot de l'équipe nationale, pour découvrir le Groupama Stadium. Autant dire que le contexte sera particulier pour l'ancien Gone.

"C’est comme un retour à la maison, dans ce stade que je vais découvrir pour rejouer devant tous les supporters lyonnais et français, s'enthousiasme l'avant-centre dans une interview au Progrès. Je suis super content, j’ai envie de faire de belles choses pour le public. Pour moi, c’est Lyon, même si c’est Décines, dans la continuité de Gerland, où j’ai commencé mon histoire, où j’ai flambé. C’est grâce à ce que j’y ai vécu que j’ai eu la possibilité de signer au Real Madrid."

"On connait mon histoire avec Lyon, avec le président Aulas, avec Bernard Lacombe et avec les supporters"

Et malgré ses performances en Espagne, "KB9" n'a évidemment rien oublié de ses belles premières années à l'OL. De quoi se laisser rattraper par les émotions? "On va voir le jour J, mais j’ai de bons pressentiments, estime-t-il. J’étais déjà revenu jouer à Gerland avec le Real Madrid, et on pouvait dire aussi que c’était des moments particuliers pour moi, car on connait mon histoire avec Lyon, avec le président Aulas, avec Bernard Lacombe et avec les supporters. Donc ce sera une belle soirée, une belle fête pour moi."

Pour lui, mais pas seulement. Comme il le raconte au quotidien régional, une trentaine de personnes de son entourage seront présentes mardi dans les tribunes du Groupama Stadium. "Au minimum", précise-t-il.