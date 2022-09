France-Grèce: la grave blessure de Mbock assombrit le succès des Bleues

L'équipe de France féminine de football a achevé mardi les éliminatoires de la Coupe du monde 2023 avec un succès 5-1 face à la Grèce. Un succès terni par une blessure visiblement grave de Griedge Mbock.

L'équipe de France féminine a bouclé sa campagne de qualification au Mondial 2023 sur une dixième victoire en dix matches face à la Grèce (5-1), mardi à Sedan. Un sans faute largement assombri par la blessure de Griedge Mbock, qui a laissé les Bleues en pleurs.

Des joueuses en pleurs

La sélection de Corinne Diacre voulait offrir une belle fête aux plus de 11.200 spectateurs du stade Louis-Dugauguez venus assister au premier match à domicile de la saison, sans grand enjeu sportif ni grande adversité, plus d'un mois après l'élimination en demi-finale de l'Euro. Et l'ambiance bon enfant s'est rapidement animée à mesure que les ballons s'empilaient dans les filets, le tableau d'affichage étant déjà porté à 2-1 en faveur des Françaises après moins de vingt minutes.

Mais l'atmosphère s'est refroidie d'un coup quand Mbock, à la course avec une adversaire, a hurlé de douleur en se blessant au genou droit, à la 37e minute. Le silence s'est abattu d'un coup quand la Lyonnaise s'est effondrée au sol, grimaçant de douleur.

La scène était glaçante, avec certaines joueuses en pleurs au moment où les soigneurs se précipitaient pour lui porter secours. Image rare, la sélectionneuse Corinne Diacre est elle aussi venue auprès de sa joueuse, avant de consoler et de remobiliser le reste de l'équipe. Après de longues minutes, Mbock (71 sélections) est sortie sur une civière, se cachant le visage dans ses mains, remplacée par sa grande amie Aïssatou Tounkara.

Un an après son tunnel de blessures

"C'est une soirée compliquée, tellement on a vu Griedge souffrir. C'était très difficile, le groupe a été touché parce que c'est quelqu'un d'important dans le groupe", a déclaré la sélectionneuse Corinne Diacre en conférence d'après-match. "Des radios ont été faites mais je n'ai pas les résultats", a-t-elle ajouté à propos de Mbock, transportée à l'hôpital de Charleville-Mézières.

Le sort s'acharne sur la joueuse de 27 ans qui semble partie pour une longue période de convalescence, un peu plus d'un an après être sortie d'un sombre tunnel de blessures. Touchée à un tendon d'Achille en juin 2021, opérée à deux reprises, elle n'avait regoûté à la compétition qu'en septembre 2022 en club, et deux mois plus tard en sélection.

La blessure de la n°19 a relégué en arrière-plan la rencontre face aux Grecques, déjà d'un intérêt limité puisque le billet pour le Mondial-2023 se trouvait au chaud dans la poche des Bleues depuis le printemps. Diacre a introduit une large rotation par rapport à l'équipe qui a triomphé 9-0 quatre jours plus tôt en Estonie, avec seulement trois joueuses rescapées au coup d'envoi (Peyraud-Magnin, Torrent et Bilbault). Cela a permis à Elisa De Almeida, plus vue depuis novembre 2021, de pointer le bout de son nez en vue du Mondial qu'elle espère disputer l'été prochain en Australie et en Nouvelle-Zélande.

La rencontre interrompue

Sandy Baltimore, souvent barrée par Delphine Cascarino sur l'aile gauche, en a aussi profité pour montrer l'étendue de son talent, parfois trop intermittent la saison dernière. La Parisienne a réalisé les deux premières passes décisives de la partie, dont l'une d'un délicieux extérieur du pied gauche, et signé le but du 5-1 à l'heure de jeu.

Grace Geyoro (9e), Melvine Malard (45e) et Kadidiatou Diani, avec un doublé (18e, 45e+9), ont aussi marqué lors d'une rencontre interrompue à la 82e minute en raison du déluge et de l'orage menaçant qui a balayé le ciel de Sedan. Elle a repris après trente minutes d'attente, sous les applaudissements nourris des vaillants supporters restés en tribunes.

Les Bleues se retrouveront en octobre pour un déplacement amical en Allemagne et en Suède, coup d'envoi d'une série de matches amicaux les menant jusqu'au Mondial.