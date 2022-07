France-Italie: pluie de records pour les Bleues

En s’imposant largement face à l’Italie (5-1) dimanche pour son premier match à l’Euro, l’équipe de France féminine a battu ou égalé plusieurs records.

L’équipe de France a envoyé un signal fort à la concurrence lors de son entrée en lice à l’Euro, dimanche. Mais pas seulement. En infligeant une claque à l’Italie (5-1), les Bleues se sont aussi offertes deux records. Elles ont signé leur plus large victoire dans l’histoire de la compétition mais aussi égalé leur série de victoires (11) lors des matchs compétitifs. Une série qu’elles tenteront de poursuivre jeudi contre la Belgique (21h).

L’équipe de Corinne Diacre est aussi devenue la première de l’histoire à inscrire cinq buts avant la mi-temps lors d’une rencontre de l’Euro. A la pause, les coéquipières de Grace Geyoro (auteure d’un triplé) menaient 5-0. Elles ont ensuite tranquillement géré, concédant un but en fin de match. Ce qui a un peu agacé Wendie Renard, capitaine de l’équipe.

Renard calme les ardeurs

"Ce n'est jamais facile de bien rentrer dans une compétition, et nous l'avons bien fait ce soir, a-t-elle reconnu. Maintenant sur la deuxième période on se doit de faire beaucoup mieux, on doit mieux maîtriser le ballon quand le score est acquis. On savait que les Italiennes allaient revenir avec de meilleures intentions, plus d'agressivité après notre première période, mais voilà si on veut continuer comme ça il va falloir monter le curseur d'exigence, surtout en deuxième période, en arrêtant de perdre des ballons inutiles."

Malgré ce perit bémol, la Lyonnaise a souligné l’importance du message envoyé par ses coéquipières, qui ne visent rien d’autre que le titre. "C'est important de montrer qu'on est là, déjà pour nous, pour la confiance, après on fait notre petit bonhomme de chemin, a-t-elle poursuivi. On regarde les autres nations aussi, on a encore une marge de progression. Je garde le positif, mais comme je le disais on doit aussi faire mieux sur la deuxième période. On fait des efforts qu'on pourrait éviter si on ne perdait pas des ballons comme ça."