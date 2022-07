France-Italie: un premier triplé, un record... Geyoro en état de grâce

Auteure de trois buts face à l'Italie pour le match d'ouverture de l'équipe de France lors de cet Euro 2022, Grace Geyoro a vécu ce dimanche une soirée historique, avec à la clé une victoire 5-1. La milieu de terrain a inscrit là le premier triplé de sa carrière.

Le retour en Grace. Blessée et craignant un potentiel forfait avant le début de l'Euro, Grace Geyoro a mis fin à toutes les craintes concernant son état physique ce dimanche soir. La milieu de terrain du PSG s'est offert le premier triplé de sa carrière face à l'Italie (5-1) pour le premier match de poule de l'équipe de France dans la compétition.

Un triplé historique pour elle et les Bleues

Une performance qui permet aux Tricolores de s'imposer 5-1, avec donc trois buts de Grace Geyoro inscrits en seulement 39 minutes, un record. La milieu de terrain du Paris Saint-Germain est alors devenue la première joueuse d'un Euro féminin à marquer un triplé en 45 minutes. La Parisienne avait d'abord permis aux Bleues d'ouvrir le score après une grosse frayeur et un bel arrêt de Peyraud-Magnin, avant de signer un doublé sur un beau dribble de la gardienne puis un triplé sur une demi-volée au point de pénalty.

Elle est aussi devenue la cinquième joueuse dans l'histoire de l'Euro a inscrire trois buts ou plus lors d'une même rencontre et seulement la deuxième française après Angélique Roujas en 1997, qui avait alors inscrit trois buts contre la Russie. Des records historiques qui s'ajoutent à ses records personnels, mais qui ne semblent pas perturber la joueuse, qui préfère retenir le collectif.

"Je me suis sentie bien"

"C’est vrai qu’aujourd’hui j’ai réussi à me procurer pas mal d’occasions et à être efficace, s'est-elle félicitée en conférence de presse. J’ai été très bien servie aussi par mes coéquipières. Je suis assez satisfaite, mais c’est un gros travail collectif aussi." "Etiez-vous en état de grâce ?", l'interroge un journaliste. "Je me suis sentie bien, j’ai essayé de commencer le match de la meilleure manière possible, je me suis aussi bien préparée malgré ma petite blessure pour revenir à 100% pour le premier match."

Sa maman Angélique a elle aussi fait part de son émotion après le triplé de sa fille au micro de Canal+: "Je suis très très contente parce qu'on ne s'y attendait pas après sa blessure. Elle m'a fait un gros bisou. C'est à moi qu'elle dédie ses buts à chaque fois. Je suis une maman comblée et je suis sûre que les Bleues vont aller au bout."

"Il faudrait qu’elle soit blessée plus souvent !"

Sa sélectionneure Corinne Diacre préfère prendre ce triplé avec le sourire, rappelant que Geyoro aurait pu manquer cette compétition. "Il faudrait qu’elle soit blessée plus souvent ! rigole-t-elle au micro de TF1 en après-match. Elle a été exceptionnelle, mais à l’image de l’équipe. Elle a été à la conclusion du travail de ses coéquipières. On a eu ce soir des performances individuelles de très haut niveau. Pourvu que ça dure !"

Victime d'un gros coup sur un geste défensif immaitrisé de Sara Gama, la Parisienne a souhaité rassurer: "Le coup ? Sur l’action, avec l’intensité, c’était un choc assez fort, mais là ça va."