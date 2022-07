France-Italie: "Sans les joueuses je ne suis rien", Diacre relativise les compliments reçus après la victoire

Très satisfaite de la victoire des Bleues contre l'Italie à l'Euro ce dimanche (5-1), Corinne Diacre a pu entendre une partie du public français scander son nom à Rotherham. Mais la sélectionneure tricolore n'a pas voulu s'enflammer.

Le match était terminé depuis près de 45 minutes quand elle est arrivée en conférence de presse, mais Corinne Diacre affichait encore un large sourire. Forcément heureuse du carton des Bleues contre l'Italie (5-1) pour leur entrée en lice à l'Euro ce dimanche soir, la sélectionneure française a rendu hommage à ses joueuses.

"Je ne m’attendais pas à une victoire aussi large même si l’idée était de démarrer relativement bien ce championnat et ce premier match, a-t-elle reconnu. Le mérite revient aux joueuses, elles ont été très performantes dès le début, le jeu était fluide, on a senti comme une synergie entre elles, et ça a donné ce que ça a donné en première période. (...) Est-ce que c'est un message fort d'envoyé? On sait que c’est toujours mieux de bien démarrer son premier match, maintenant rien n’est fait. Le mot d’ordre après le match était quand même de savourer, parce que la performance de la première période est assez rare, tout de même. Maintenant on n’en était qu’à la première marche des six qu’on s’est fixées, donc il faut récupérer et penser au deuxième match."

"Mieux vaut entendre ça qu’autre chose"

Malgré la seconde période en demi-teinte ("J'ai 23 joueuses qui sont humaines"), les spectateurs français présents à Rotherham ce dimanche ont été gâtés. Et ils ont exprimé leur joie en scandant notamment des "Corinne, Corinne", au New York Stadium.

De quoi flatter la technicienne? "Il faut surtout remercier les joueuses ce soir, c’est un travail collectif, sans les joueuses je ne suis rien, a-t-elle relativisé. Maintenant ça fait plaisir d’entendre ça, mieux vaut entendre ça qu’autre chose. Après comme je le disais il faut rester concentrées et vigilantes. On savoure, mais on vient juste de démarrer notre travail."

Relancée sur le sujet quelques minutes plus tard, Corinne Diacre a d'ailleurs pris soin de ne pas adopter de posture revancharde. "J’ai pour principe de ne pas lire la presse quand je suis en compétition, a-t-elle rappelé. Si je peux me permettre, les critiques j’y suis habituée depuis un moment, j’essaye que ça ne me touche pas, je me concentre sur mon travail, sur mon groupe. On s’est fixé un objectif, a bien démarré ce soir. On n’est pas favori pour autant, mais on a de l’ambition. Ça ne va pas changer la donne ce soir avec ce résultat, il faut rester humble parce que le deuxième match est dans quatre jours. Il faudra remettre le bleu de chauffe."