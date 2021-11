France-Kazakhstan: en audience aussi, les Bleus ont réussi leur soirée

L’équipe de France a assuré à M6, diffuseur de la rencontre comptant pour les qualifications de la Coupe du monde 2022, une belle audience, avec près de 6 millions de téléspectateurs face au Kazakhstan (8-0). Et la première place de la soirée.

Une belle soirée pour les Bleus et le diffuseur de la rencontre face au Kazakhstan (8-0), M6. Avec la rencontre comptant pour les qualifications à la Coupe du monde 2022, la chaîne diffusait le match qui devait envoyer l’équipe de France officiellement au Qatar. Mission remplie pour la formation de Didier Deschamps avec brio et pour la chaîne qui a rassemblé 5 977 000 téléspectateurs. Avec également une très belle part d’audience à 28,4 %.

La première place de la soirée

De quoi offrir aux Bleus et à M6 la première place des audiences de la soirée samedi devant France 3 et le téléfilm ‘Meurtres à Brides-les-bains’ avec 3 639 000 téléspectateurs et 17,5 % de part d’audience ; et TF1 avec ’20 ans Star Academy’ et 2 839 000 téléspectateurs pour 13,4 % de part d’audience.

Une audience pour l’équipe de France toutefois en retrait par rapport aux scores d’octobre, lorsque la finale de la Ligue des nations face à l’Espagne (2-1) avait compilé 8,1 millions de téléspectateurs et la demie, face à la Belgique (3-2), avait compté 6,7 millions de téléspectateurs.