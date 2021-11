France-Kazakhstan: Griezmann dépasse Platini et devient le troisième meilleur buteur des Bleus

En marquant sur pénalty en toute fin de match face au Kazakhstan (8-0), Antoine Griezmann a inscrit son 42e but en équipe de France, ce qui lui a permis de dépasser Michel Platini et ainsi de devenir le troisième meilleur buteur des Bleus, derrière Thierry Henry (51) et Olivier Giroud (46).

Une soirée parfaite de bout en bout. Outre la qualification pour le Mondial 2022 acquise avec la manière, plusieurs joueurs de l’équipe de France ont pu soigner leurs statistiques, en marge de la démonstration face au Kazakhstan (8-0).

Dans le secteur offensif, Antoine Griezmann a légèrement moins brillé que Kylian Mbappé, quadruple buteur et passeur décisif, ou Karim Benzema, qui a dépassé Trezeguet en marquant ses 34e et 35e buts en Bleu. Mais le meneur de jeu, placé en soutien du duo, a malgré tout signé une passe décisive sur le but d’Adrien Rabiot (75 e) avant d’inscrire lui-même son nom au tableau d’affichage en toute fin de rencontre sur penalty, après avoir reçu le ballon des mains de Mbappé (84e).

Un bel hommage en guise de célébration

Cette 42e réalisation en équipe de France lui a permis de prendre seul la troisième place du classement des buteurs en dépassant Michel Platini, qui avait disputé 29 matchs de moins pour atteindre ce total. L’attaquant colchonero n’a toutefois pas eu d’effusion de joie puisqu’il a tenu à célébrer son but par un hommage aux victimes des attentats du 13 novembre 2015, il y a tout juste six ans.

Griezmann talonne désormais Giroud

L'attaquant de l'Atlético de Madrid n'avait pas marqué avec les Bleus en octobre, après trois buts inscrits lors du rassemblement de septembre. À 30 ans, il fêtait sa 101e sélection samedi et était devenu, en octobre, le 9e "centenaire" de l'histoire des Bleus. Griezmann s'approche ainsi doucement de Thierry Henry, détenteur du record avec 51 buts, soit cinq de plus qu'Olivier Giroud, laissé de côté par le sélectionneur Didier Deschamps depuis la rentrée. L'attaquant de l'AC Milan pourrait donc même perdre sa deuxième place dans les prochains mois.

Classement des meilleurs buteurs de l'histoire en équipe de France:

1. Thierry Henry: 51 buts, de 1997 à 2010

2. Olivier Giroud: 46 buts, depuis 2011

3. Antoine Griezmann: 42 buts depuis 2014

4. Michel Platini: 41 buts, de 1976 à 1986

5. Karim Benzema: 35 buts, depuis 2007

6. David Trezeguet: 34 buts, de 1998 à 2008

7. Zinédine Zidane: 31 buts, de 1994 à 2006

8. Just Fontaine: 30 buts, de 1953 à 1960

. Jean-Pierre Papin: 30 buts, de 1986 à 1994

10. Youri Djorkaeff: 28 buts, de 1994 à 2002