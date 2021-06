France-Suisse: "Une équipe moyenne et vieillissante", Larqué juge la Nati

A quelques heures de France-Suisse en huitièmes de finale de l’Euro 2021 lundi (21h) à Bucarest, Jean-Michel Larqué n’est pas tendre avec la Nati, un adversaire à la portée des champions du monde pour le membre de la Dream Team RMC Sport.

"J’ai beaucoup de respect pour cette équipe suisse. C’est une très très bonne équipe, ce n’est pas pour rien qu’elle est classée 13ème au classement Fifa." Ça, c’est le discours de Didier Deschamps dimanche à la veille du huitième de finale de l’Euro 2021 entre l’équipe de France et la Nati, lundi soir (21h) à Bucarest. Le sélectionneur des Bleus n’a jamais été du genre à prendre ses adversaires de haut. Ni même à oser quelques critiques.

"C’est un peu vieillissant"

Sur le papier, pourtant, les champions du monde partent largement favoris pour décrocher leur ticket pour les quarts de finale (ils affronteraient le vainqueur de Espagne-Croatie). Troisième de son groupe derrière l’Italie et le pays de Galles, la Nati affiche un bilan mitigé (une victoire, un nul, une défaite). Pour Jean-Michel Larqué, l’équipe helvète n’a pas de quoi impressionner Mbappé et ses partenaires : "C’est une équipe moyenne, juge le membre de la Dream Team RMC Sport. On les a souvent rencontrés lors des dernières compétitions. Elle avait d’autres qualités. Elle avait sans doute d’autres atouts. C’est un peu vieillissant à l’image de Shaqiri (29 ans), de Seferovic (29 ans) et de Rodriguez (28 ans)."

Di Meco "plutôt confiant"

"Les matchs à élimination directe sont toujours piège, tempère Eric Di Meco, notre consultant sur BFMTV. Il ne faut pas avoir peur de cette équipe mais être méfiant. C’est une équipe qui est plus faible que nous mais nous sommes champions du monde, ne l’oublions pas. Mais c’est une équipe qui aime jouer, avoir le ballon et qui va donc rentrer en plein dans nos points forts puisqu’on pourra contrer ces Suisses. Je suis plutôt confiant. Quand les matches à élimination directe arrivent, l’équipe est meilleure. C’est une machine de compétition qu’on a entre les mains", conclut Eric Di Meco.