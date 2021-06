Euro en direct: les Bleus à l'assaut des huitièmes et de la Suisse

Aymeric Laporte explique sa décision difficile de choisir la sélection espagnole plutôt que la France dans une interview à L’Equipe. Le défenseur vivrait avec une certaine ambition et émotion une possible confrontation contre les Bleus en quarts de finale de l’Euro 2021. "C'est une décision qui n'a pas du tout été facile à prendre, confie-t-il. Surtout parce que ma famille vit toujours en France et que, depuis très jeune, c'est là-bas que je jouais en sélection (il a été international U17, U18, U19 et Espoirs français). Mais au final, ça a toujours été clair dans ma vie, je veux être avec ceux qui me veulent, pas avec ceux qui ne me veulent pas. Je ne dis pas par-là que la France ne me voulait pas, mais j'essaie de remercier ceux qui croient en moi, et c'est ce qu'il s'est passé avec l'Espagne."