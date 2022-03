"Il faut réfléchir", Platini ne dit pas non à la présidence de la FFF

Invité exceptionnel de l’émission RMC "Rothen s’enflamme", la légende du football français Michel Platini a été questionnée sur la possibilité de succéder à Noël Le Graët au poste de président de la Fédération française de football. Il ne dit pas totalement non.

Légende du football français avec trois Ballons d’or remportés en 1983, 1984 et 1985, Michel Platini ne s’est jamais vraiment éloigné du football. Pour preuve, l’ancien milieu de terrain a même occupé des hautes fonctions dans certaines instances, comme le poste de vice-président de la Fédération française de football (2001), ou encore celui de président de l’UEFA (2007-2015).

Invité exceptionnel ce jeudi de l’émission de RMC "Rothen s’enflamme", Platini a été questionné par Jean-Michel Larqué sur la possibilité de devenir un jour le président de la FFF, et ainsi succéder à Noël Le Graet. S’il ne ferme pas la porte à cette éventualité, il ne compte pas se lancer dans cette aventure par sa propre initiative: "Pour l’instant il y a un président. Si c’est de moi-même non mais si on vient me chercher il faut réfléchir. Je ne demande pas un élan populaire. On verra comment ça se passe"

"J’ai pris un peu de recul"

Habitué à occuper ce genre de position, Platini est conscient du travail que représenterait de se porter candidat pour avoir ce poste: "C’est compliqué. Il faut aller aux élections, travailler, bouger, aller voir les gens, avoir un programme. J’ai été vice-président de la Fédération française de football et président de l’UEFA donc je connais tout ça."

Rappelons que le mandat de Le Graët va jusqu’en 2024, depuis sa réélection à ce poste en 2021. En attendant de voir si cette opportunité pourrait se présenter à lui, Platini donne des détails sur son quotidien loin des instances: "J’ai 67 ans. Je suis à la retraite. Je me suis retiré de toutes mes affaires (…) J’ai pris un peu de recul. Je suis passionné par le jeu et les joueurs. Il me faut quelque chose de nouveau pour que je me relance quelque part."