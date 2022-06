Incertitude sur la tenue d'Autriche-France, réunion en cours sur la pelouse qui inquiète

Lundi, un trou géant est apparu sur la pelouse du Ernst Happel Stadion lors du match opposant le Danemark à l’Autriche. Pas du tout rassurant pour les Bleus qui doivent jouer sur ce même terrain face aux Autrichiens vendredi en Ligue des nations. Une réunion se déroule à Vienne ce mercredi pour que l'UEFA ait connaissance du bilan de l'expertise et pour prendre une décision quant à la teneur de cette rencontre.

C'est un énorme trou qui s'est formé au niveau du rond central de la pelouse du Ernst Happel Stadion de Vienne qui a été découvert par un joueur danois à l'issue de la victoire contre l'Autriche (2-1), lundi. Alors que l'Autriche et la France doivent s'affronter vendredi sur le même terrain, cette cavité inquiète l'UEFA, l'organisatrice de la Ligue des nations, qui a demandé une enquête auprès de la Fédération autrichienne de football. Une cavité profonde d'environ 40 centimètres dont les images ont fait le tour sur Internet où l'on voit l'attaquant danois Andreas Skov Olsen insérer sa jambe jusqu'au mollet ! Des images qui n'ont pas échappé au staff de l'équipe de France qui a fait part de ses inquiétudes auprès de l'UEFA avant de quitter Split.

Le staff des Bleus dans l'attente

L'exploitant du stade et la Fédération autrichienne ont fait intervenir des spécialistes pour tenter de déterminer les causes et surtout savoir s'il y a des risques que ce genre de cavité apparaisse ailleurs sur la pelouse du stade. Sur place, on a tout de suite écarté la défaillance technique et on évoque les fortes pluies qui se sont abattues sur la capitale autrichienne le week-end dernier. On évoque, aussi, la montée du Danube. Le fleuve est situé à 200 mètres du Ernst Happel Stadion et cela aurait pu entrainer des mouvements de couches sous la pelouse. Si la cavité a été rebouchée, le reste du terrain a été passé au crible par un système de raisonnance magnétique pour explorer si d'autres zones dangereuses venaient à exister.

Une réunion se déroule à Vienne en ce moment pour que l'UEFA ait connaissance du bilan de l'expertise et afin de prendre une décision quant à la teneur de cette rencontre vendredi soir entre l'Autriche et la France (20h45) en Ligue des nations. La délégation française s'entraîne à huis clos en ce moment au stade du Rapid de Vienne, l'un des deux clubs de la capitale. Le staff des Bleus attend des nouvelles dans la soirée ou au plus tard jeudi matin lors de la traditionnelle réunion de veille de match au stade et à laquelle participe des représentants de l'équipe de France.