Irlande-France: le sélectionneur irlandais a montré les images de la main de Thierry Henry à ses joueurs pour les motiver

Avant de défier les Bleus ce lundi soir à l’Aviva Stadium lors des qualifications de l’Euro 2024, Stephen Kenny, le sélectionneur irlandais a montré à ses joueurs une vidéo des moments marquants de la sélection face à l’équipe de France. Et notamment la fameuse main de Thierry Henry qui a privé l’Irlande de la Coupe du monde 2010.

Le travail de sélectionneur ne se résume pas à des choix de joueurs et des schémas tactiques. Un bon entraîneur est aussi celui qui sait gonfler à bloc la motivation de ses joueurs. Sans doute conscient de la supériorité de l’équipe de France, au moins sur le plan de ses individualités, le sélectionneur irlandais Stephen King a donc trouvé un autre levier pour booster les Verts, adversaires des vice-champions du monde ce lundi soir à l’Aviva Stadium lors de la 2eme journée de qualification à l’Euro 2024.

Avec son staff, le technicien irlandais a réalisé un montage vidéo compilant certains moments marquants de la sélection irlandaise face à l’équipe de France. Les joueurs irlandais ont ainsi pu voir ou revoir un but inscrit par Liam Brady à Lansdowne Road en 1977 lors des éliminatoires du Mondial 1978. L’Irlande s’était imposée 1-0 face à l’équipe de Michel Platini.

"Les joueurs ont vu les images..."

Mais le sélectionneur des Boys in Green ne s’est pas limité à des victoires. "Il y a les matchs plus récents à Paris et le match de l’Euro (2016)", confirme-t-il au Sun. Histoire de titiller ses joueurs, Kenny n’a donc pas oublié de rappeler à ses joueurs qu’en 2009, leur pays a été privé de la Coupe du monde 2010 lors d’un barrage retour au Stade de France entaché par la main de Thierry Henry juste avant le but de William Gallas.

"Les joueurs ont vu les images et sont désormais au courant de toute l’histoire car certains sont jeunes, explique Kenny. Il y a une grande histoire dans ces rencontres, certains résultats ont été exceptionnels et nous devons nous en inspirer." Ce que Stefen Kenny omet de souligner, c’est sans doute qu’on se motive davantage après une défaite, surtout lorsque celle-ci est injuste. L’Irlande n’a plus battu l’équipe de France depuis 1981.