EN DIRECT - Irlande-France: 14 ans après, Richard Dunne comprend la main de Thierry Henry

Richard Dunne comprend la main de Thierry Henry en 2009

Les retrouvailles entre la France et l'Irlande sont souvent le moment de se souvenir de la qualification polémique des Bleus à la Coupe du monde 2010 au terme d'un barrage entre les deux nations en 2009. Le 18 novembre de cette année-là, la France avait sorti les Irlandais en prolongation grâce à un but de William Gallas sur un service de Thierry Henry. Problème, l'ancien recordman des buts en équipe de France avait contrôlé le ballon de la main sans être sanctionné.

Près de 14 ans plus tard, Richard Dunne, capitaine irlandais ce soir-là, comprend le geste du Français: "On me demande souvent: ‘Comment as-tu fait pour rester calme dans cette situation?’, a-t-il déclaré à L'Equipe. Mais je savais que, quoi que je fasse, je n'irais pas à la Coupe du monde. Et je dois aussi admettre que je comprenais le geste de Henry. Il a contrôlé de la main par réflexe et j'aurais été tout à fait capable de faire la même chose si j'avais été dans la même situation... Et si j'avais contribué de cette manière à un but de l'Irlande ce soir-là, je serais sans doute devenu une légende dans mon pays."