Irlande-France: Dunne critique "la mise en scène" d’Henry après sa main en 2009

Thierry Henry n’a toujours pas la cote en Irlande, près de 14 ans après sa main ayant propulsé les Bleus à la Coupe du monde au détriment des Irlandais. S’il comprend le geste de l’ancien attaquant français, l’ancien défenseur Richard Dunne critique en revanche son comportement à la fin du match.

L’équipe de France retrouvera l’Irlande pour la troisième fois, ce lundi soir à Dublin (20h45, qualifications de l’Euro 2024), depuis ce traumatisant 18 novembre 2009 pour tout le peuple irlandais. Depuis ce soir de barrage retour pour la Coupe du monde 2010, un homme cristallise toujours autant les critiques: Thierry Henry, coupable d’une double main sur l’action de l’égalisation de William Gallas qui avait validé le billet des Bleus pour le Mondial sud-africain (1-1, a.p. ; victoire 0-1 des Bleus à l’aller en Irlande).

Dans une interview à L’Equipe, Richard Dunne, titulaire ce soir-là dans la défense irlandaise, indique comprendre le geste de Thierry Henry mais fustige l’attaquant pour être venu le consoler à l’issue de la rencontre en s’asseyant à côté de lui sur le terrain.

"C'était de la foutaise. À sa place, je n'aurais jamais fait ça."

"Il éprouvait des remords et il m'a confié avoir touché le ballon avec la main, raconte l’ancien joueur désormais âgé de 43 ans. J'ai pensé alors: ‘Mais pourquoi tu me le dis? Tu n'aurais pas pu le dire à l'arbitre quelques minutes plus tôt?’ C'était un moment difficile pour moi car j'étais abattu à cause de notre élimination et son aveu m'a plombé encore plus."

"On me demande souvent: ‘Comment as-tu fait pour rester calme dans cette situation?’, poursuit-il. Mais je savais que, quoi que je fasse, je n'irais pas à la Coupe du monde. Et je dois aussi admettre que je comprenais le geste de Henry. Il a contrôlé de la main par réflexe et j'aurais été tout à fait capable de faire la même chose si j'avais été dans la même situation... Et si j'avais contribué de cette manière à un but de l'Irlande ce soir-là, je serais sans doute devenu une légende dans mon pays."

Il assure en revanche qu’il n’aurait "absolument pas" consolé un adversaire s’il avait commis un tel geste. "Ce qu'a fait Henry à ce moment-là, c'était un peu de la mise en scène, conclut-il. Une manière de montrer qu'il est un type sympa et qu'il tient à présenter ses excuses... C'était de la foutaise. À sa place, je n'aurais jamais fait ça."