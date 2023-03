Irlande-France: les Bleus décrochent un précieux succès grâce à Pavard et Maignan, et mettent déjà un orteil à l'Euro

L’équipe de France s’est imposée face à l’Irlande, ce lundi à Dublin, en éliminatoires de l’Euro 2024 (0-1). Au terme d’un match fermé et accroché, les Bleus l’ont emporté grâce à un missile de Benjamin Pavard et un arrêt monumental de Mike Maignan. Ils confortent leur première place dans le groupe B.

La frappe de bâtard. Acte II. Quatre mois après sa dernière apparition, Benjamin Pavard a signé un retour remarqué avec l’équipe de France. Le défenseur du Bayern Munich a débloqué un match particulièrement verrouillé en Irlande, ce lundi, en éliminatoires de l’Euro 2024. Après avoir récupéré le ballon à l’entrée de la surface, le n°2 des Bleus a envoyé un missile sous la barre de Gavin Bazunu (50e). Son 3e but en 48 sélections.

Les attaquants français muselés

De quoi faire ressurgir le souvenir de sa reprise inoubliable face à l’Argentine, en 8e de finale de la Coupe du monde 2018 (4-3). Moins spectaculaire, l’action a signé le retour aux affaires de Pavard, dans un rôle de piston droit devenu assez inhabituel pour lui. Ce coup de canon a offert un précieux succès à l’équipe de France, trois jours après le carton face aux Pays-Bas au Stade de France (4-0). Mais il n'a pas fait oublier la performance globalement poussive des Bleus sur la pelouse de l’Aviva Stadium.

A l’image de leur première période soporifique, les coéquipiers de Kylian Mbappé, bien muselé sur son aile gauche, ont eu beaucoup de mal à bousculer la muraille verte dressée face à eux. Aligné en pointe, Olivier Giroud est devenu le plus vieux joueur a débuté un match avec les Bleus en compétition officielle (36 ans et 178 jours). Sans doute sa seule stat intéressante de la soirée. Généreux dans ses efforts, Randal Kolo Muani s’est montré trop maladroit pour se montrer décisif.

Camavinga étincelant, Maignan monumental

Les vice-champions du monde ont tout de même pu compter sur un excellent Eduardo Camavinga, préféré à Aurélien Tchouaméni dans l’entrejeu, et à un axe central Dayot Upamecano-Ibrahima Konaté solide derrière. De quoi assurer l’essentiel pour les Bleus, qui ont souffert en fin de match face aux assauts des Irlandais, poussés par leur bruyant public de Dublin. Mike Maignan, qui avait déjà arrêté un penalty de Memphis Depay contre les Pays-Bas, a sorti une parade monumentale dans le money time. Pour préserver le score.

Grâce à ce nouveau succès, l’équipe de France, qui n’a plus perdu contre l’Irlande depuis 1981, conforte sa place de leader dans le groupe B et entame parfaitement cette campagne d’éliminatoires de l’Euro 2024 (prévu en Allemagne). Les joueurs de Didier Deschamps se retrouveront au mois de juin pour un déplacement à Gibraltar (le 16) et un match contre la Grèce (le 19 au Stade de France). En essayant de retrouver leur visage séduisant affiché face aux Néerlandais.