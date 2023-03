Irlande-France, les notes des Bleus: Maignan impérial, Camavinga appliqué, Hernandez trop brouillon

L'équipe de France s'est imposée en Irlande (1-0) ce lundi soir dans le cadre des qualifications à l'Euro 2024. Découvrez les notes des Bleus.

Mike Maignan : 9

Très peu mis en difficulté pendant la rencontre, il réalise deux parades exceptionnelles en fin de match qui permettent aux Bleus d'éviter un retour des Irlandais.

Benjamin Pavard : 6

Il aura vécu un début de match compliqué avec des relances hasardeuses et des signes d’agacement. Mais son but ravive la flamme de 2018 avec celui qu’il avait inscrit contre l’Argentine et qui donne de la confiance aux Bleus à ce moment du match.

Ibrahima Konaté : 5

Une prestation solide pour celui qui s’est encore imposé comme le patron de la maison bleue.

Dayot Upamecano : 5

Le défenseur du Bayern Munich a été auteur d’une partie pleine de sérénité malgré un début de match compliqué et des prises de risques avec des passes latérales.

Théo Hernandez : 4

Avec moins de débordements sur son côté, il s’est montré plus dangereux lorsqu’il repiquait dans l’axe. Trop de fautes défensives.

Eduardo Camavinga : 7

Une distribution du ballon toujours propre, il n’a pas flanché dans la bataille rugueuse du milieu de terrain.

Adrien Rabiot : 5

Un manque d’implication criant et des imprécisions, le joueur de la Juventus a déçu à Dublin mais a relevé la tête en deuxième période.

Antoine Griezmann : 6

Travailleur de l’ombre grâce à sa position libre, il s’est efforcé de trouver des espaces entre les lignes.

Randal Kolo Muani : 6

Dangereux sur chaque touche de balle et précieux dans le jeu en profondeur, il a été plus souvent bousculé sur le côté droit comparé au match face aux Pays-Bas.

Olivier Giroud : 5

Précieux dans son rôle de pivot, avec un très bon jeu de tête, il aura tout essayé pendant cette soirée.

Kylian Mbappé : 6

Difficile début de match, mais le capitaine des Bleus s’est montré toujours présent dans l’organisation du jeu, même si jamais vraiment dangereux.