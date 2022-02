La France candidate à l'organisation de l'Euro féminin en 2025

Après avoir organisé la Coupe du monde en 2019, la France souhaite accueillir l'Euro féminin en 2025. La FFF a lancé un processus de consultations qui permettra de désigner prochainement les stades sélectionnés pour pouvoir recevoir cet Euro.

Après le Mondial 2019, l'Euro dans trois ans? Dans un communiqué publié ce jeudi, la Fédération française de football annonce être officiellement candidate à l’organisation du championnat d'Europe féminin en 2025. Une candidature "impulsée par le comité exécutif de la FFF présidé par Noël Le Graët" et qui s'appuie notamment sur "le succès de l’organisation de la Coupe du monde féminine de la FIFA en France en 2019".

Verdict en décembre 2022

"Porté par la FFF, ce dossier mobilisera l’ensemble du football français, amateur et professionnel, les territoires, et fera valoir l’expérience et la qualité d’accueil de la France en matière d’organisation de grands événements. Elle s’inscrira également dans une démarche responsable et durable, résolument engagée sur le plan social, économique et environnemental", explique la FFF.

La Fédération a d’ores et déjà lancé un processus de consultations qui permettra de désigner prochainement les stades sélectionnés pour pouvoir accueillir cet Euro. Les pays candidats ont jusqu'au 23 mars 2022 pour déposer un dossier préliminaire auprès de l'UEFA et jusqu'au 12 octobre pour boucler leur dossier final. Le pays hôte de la compétition sera désigné par l’UEFA en décembre 2022.

La France est notamment en concurrence avec la Suède, la Norvège, la Finlande et le Danemark, qui ont annoncé en octobre leur candidature commune à l'organisation de cet Euro féminin 2025. La Pologne, la Suisse et l'Ukraine ont également fait part de leur intérêt individuellement.