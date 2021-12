Les grandes interviews RMC Sport: le sacre de la Coupe du monde 2018 avec Guy Stéphan

Du 1er au 24 décembre, RMC Sport vous propose de découvrir ou redécouvrir les grandes interviews diffusées à l'antenne. Retour ce mardi sur l’invitation de Guy Stéphan, adjoint de Didier Deschamps en équipe de France, dans l’émission Le Vestiaire quelques semaines après le sacre mondial en 2018.

Son interview renvoie aux doux moments d’euphorie accompagnant l’été 2018. Celui du deuxième titre mondial de l’équipe de France, décroché le 15 juillet sous la pluie de Moscou après sa victoire en finale face à la Croatie (4-2). A quelques jours de Noël, RMC Sport vous propose de redécouvrir un peu plus de trois ans plus tard l’interview de Guy Stéphan, adjoint de Didier Deschamps, le sélectionneur des Bleus.

La lettre de Koscielny, la folie face à l'Argentine, sa bonne entente avec Mme Macron...

Entouré d’Emmanuel Petit et Frank Leboeuf, l’ancien entraîneur de Lyon (1995-1996) raconte le parcours jusqu’au Graal de la phase de poule un peu tortueuse jusqu’à la victoire en finale, en passant par le huitième de finale complètement fou face à l’Argentine (4-3). "Un déclic au niveau du jeu, de l’intensité, du suspense, de l’émotion", énumère Stéphan.

Il n’avait pas éludé le refus d’Adrien Rabiot d’être retenu comme réserviste tout en soulignant l’un des moments forts de la préparation: la lettre de Laurent Koscielny, forfait pour la compétition en raison d’une rupture du tendon d’Achille droit.

Le Breton s’était aussi confié sur les festivités lors du retour des héros en France, le passage sur les Champs Elysées et sa belle entente avec Brigitte Macron, la femme du Président de la République, Emmanuel Macron. Il explique sa collaboration avec Didier Deschamps, comment il articule sa pensée, la manière dont il "aide le sélectionneur à se décider". Un souvenir heureux pour conclure l’année en beauté et un an avant la remise en jeu du titre mondial des Bleus en décembre 2022 au Qatar.