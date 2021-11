Affaire de la sextape: Le Graët s’est entretenu avec Deschamps, Benzema ne sera pas puni

Au micro de RMC Sport, le président de la Fédération française de football, Noël Le Graët, a expliqué qu’il avait échangé quelques mots avec Didier Deschamps à propos de la condamnation de Karim Benzema dans l’affaire dite de la sextape.

Il en aura fallu du temps, six longues années, mais l’affaire de la sextape a bien été jugée. La star du Real Madrid Karim Benzema, reconnue coupable de complicité de tentative de chantage sur Mathieu Valbuena, a été condamnée mercredi à un an de prison avec sursis et 75.000 euros d’amende. Ses avocats ont immédiatement annoncé leur intention de faire appel, et assuré que leur client serait présent au second procès. L’avant-centre international n’était pas présent à l’occasion du délibéré en raison de sa situation professionnelle. Il a en outre reçu le soutien quasi immédiat de Noël Le Graët, président de la 3F.

Le Graët: "Je ne vois pas en quoi il serait perturbé"

Le patron de la Fédération française de football a estimé que la justice avait trop tardé à faire son travail pour rendre un jugement, trop sévère à son goût. "Je le soutiens. Il ne mérite pas. Cette affaire aurait dû être jugée bien plus tôt, a déclaré Le Graët au micro de RMC Sport. Il y a des affaires plus importantes qui sont jugées en 6 mois. Benzema montre qu’il s’est bien remis en forme. Et je ne parle pas seulement du foot. Mais dans la vie aussi. Il est bien vu en équipe de France, bien vu à Madrid, bien vu dans la presse." Et plus important encore, il compte énormément aux yeux de son sélectionneur, Didier Deschamps.

"Je ne pense pas qu’il mérite cette peine. En tous cas, j’ai eu Didier, on est d’accord, la fédération ne le punira pas, a tenu à préciser Noël Le Graët. Personnellement je l’ai toujours soutenu. Le sélectionneur a le droit de sélectionner qui il veut. Tous les gens devraient être exemplaires. J’en connais un paquet qui ne le sont pas. Aujourd’hui Benzema est bien vu par tous ceux qui aiment le football. Je n’entends aucune critique sur lui depuis un bon bout de temps. Le groupe France l’adore donc je ne vois pas en quoi il serait perturbé. S’il est en forme, il jouera au Qatar."