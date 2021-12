Équipe de France: Rothen et Petit déplorent les propos de Le Graët sur l'après-Deschamps

Dans Rothen s'enflamme sur RMC, mercredi soir, Jérôme Rothen et Emmanuel Petit ont estimé que Noël Le Graët avait manqué de respect à Didier Deschamps en s'exprimant sur le poste de sélectionneur des Bleus après la Coupe du monde 2022.

En laissant entendre que Zinédine Zidane était bien placé pour éventuellement récupérer le poste de sélectionneur de l'équipe de France après le Mondial 2022, Noël Le Graët a-t-il manqué de respect à Didier Deschamps? C'est certain, pour Jérôme Rothen: "J'en ai marre qu'on parle à chaque fois du renouveau de l'équipe de France après la Coupe du monde, (...) même si on peut imaginer que Didier Deschamps s'en ira après".

"Il faut respecter ce qu'il a mis en place, ce qu'il a fait gagner à cette équipe de France, comment il a transformé cette équipe à tous les niveaux, sportivement et sur l'image... Le blason, aujourd'hui, ressemble à quelque chose, même s'il y a eu cet échec à l'Euro", a poursuivi mercredi soir l'ancien international français dans Rothen s'enflamme sur RMC.

"Ce que je reproche à Noël Le Graët, c'est de toujours parler du futur, de l'après-Deschamps, a repris Jérôme Rothen. Il ne le faisait jamais avant. (...) Si tu aimes Zidane, il fallait se servir de cet échec à l'Euro et dire à Deschamps que ça devait se terminer là. Aujourd'hui, c'est du n'importe quoi. Le Graët doit juste dire aujourd'hui qu'il fait confiance au sélectionneur actuel, qu'il a envie de s'inscrire dans la durée avec lui et que s'il décide de partir, parce que c'est apparemment Deschamps qui va décider, alors il penserait à d'autres gens".

Petit: "Un message subliminal"

Emmanuel Petit, membre de la Dream Team RMC Sport, trouve aussi déplacée la sortie médiatique du président de la Fédération française de football. "Quand on lui demande de parler de sujets brûlants, il botte en touche et dit 'circulez il n'y a rien à voir'. Quand on lui ne demande rien, il met le bordel. Non seulement il ne respecte pas son sélectionneur, mais surtout il a été pris de court par le timing actue", a dit le champion du monde 1998, convaincu que les rumeurs envoyant Zinedine Zidane à Manchester United et au Paris Saint-Germain ont semé la pagaille au sommet de la FFF. "J'ai l'impression qu'il envoie un message subliminal à Zizou, en lui disant: 'Ne fais rien, cette place t'es promise'. Le Graët est un politicien".

Pour Jérôme Rothen, cette théorie est plausible, d'autant que le calendrier pourrait bousculer les plans de l'ancien coach du Real Madrid. "Zidane, son problème est que la Coupe du monde au Qatar est au mois de décembre. Donc elle est très mal placée. Ça ferait un an et demi sans poste, ce qui est baeucoup. Je ne sais pas s'il peut se le permettre", a-t-il conclu, relevant au passage que Zidane n'a pas encore fait publiquement acte de candidature pour 2023.