Ligue des nations: Autriche-France officiellement maintenu par l'UEFA malgré une pelouse dégradée

Après le rendu d'un rappport préconisant le maintien du match, l'UEFA a approuvé cette issue ce mercredi soir. Autriche-France aura donc bien lieu ce vendredi (20h45) en Ligue des nations malgré l'état inquiétant de la pelouse du Ernst Happel Stadion de Vienne.

Le doute est levé. Malgré la pelouse dégradée du Ernst Happel Stadion de Vienne, la rencontre de Ligue des nations entre l’Autriche et la France aura bien ce vendredi soir (20h45). Après le rendu d'un rapport indépendant préconisant le maintien du match, l'UEFA a approuvé cette issue ce mercredi soir.

"L'UEFA approuve le match de Nations League entre l'Autriche et la France. Lors d'une réunion entre la Fédération autrichienne de football, l'UEFA et l'exploitant du stade mercredi soir, les problèmes d'alimentation électrique et de terrain de jeu dans le stade Ernst Happel ont été discutés et approfondis. De gros travaux ont été menés dans le stade depuis lundi soir. De plus, l'UEFA a reçu un rapport d'expert sur l'état de la sous-structure du gazon préparé par des spécialistes externes. Sur la base des informations et de l'opinion des experts, l'UEFA a donné son approbation pour le match vendredi. Les derniers entraînements des deux équipes auront également lieu comme prévu demain, jeudi, au stade Ernst Happel", a annoncé l’instance européenne.

Les Bleus étaient inquiets

Lundi, alors qu’ils venaient de s’imposer 2-1 contre l’Autriche, Christian Eriksen et ses coéquipiers avaient découvert un trou béant au niveau du rond central. Une cavité profonde d'environ 40 centimètres. L'attaquant danois Andreas Skov Olsen avait même inséré sa jambe dedans jusqu'au mollet… "Le terrain est vraiment, vraiment misérable. Je suis assis ici avec une photo d'un énorme trou au milieu du terrain qui était directement dangereux pour les joueurs. Ce trou était absolument horrible. C'est un très mauvais terrain de football", avait déploré en conférence de presse le sélectionneur danois Kasper Hjulmand. Ces images n'ont pas échappé au staff de l'équipe de France qui a fait part de ses inquiétudes auprès de l'UEFA. Le trou a depuis été rebouché et le reste du terrain a été passé au crible par un système de résonance magnétique.

Il n’y avait pas beaucoup d’inquiétude du côté de l’UEFA, qui a donc validé pour de bon le maintien de la rencontre entre l'Autriche et la France. Avant ce verdict, la délégation tricolore s'est entraînée à huis clos au stade du Rapid de Vienne, l'un des deux clubs de la capitale.