Pour Sakho, la France a la meilleure attaque du monde avec Benzema

Mamadou Sakho, ancien défenseur de l’équipe de France, s’emballe par le retour de Karim Benzema qui offre aux Bleus la meilleure attaque du monde, selon lui. Il parle en connaissance de cause pour avoir côtoyé Benzema, Griezmann et Mbappé en sélection.

Mamadou Sakho (31 ans) est un témoin privilégié du grand retour de Karim Benzema en équipe de France. Le défenseur, qui a peu joué avec Crystal Palace cette saison (6 matchs), a bien connu l’attaquant du Real Madrid en sélection. Il a aussi joué avec Antoine Griezmann mais aussi Kylian Mbappé lors d’un match amical face à l’Uruguay le 20 novembre 2018, date de la dernière de ses 29 capes. L’ancien capitaine du PSG est donc complètement séduit par l’association espérer de cette triplette.

"Je me dis que c'est la meilleure attaque du monde, estime-t-il dans L’Equipe. Sans oublier Ousmane (Dembélé) ou Kingsley (Coman). C'est un trio qui fait peur, une attaque de feu. Et ils jouent dans les plus grands clubs du monde. Donc la capacité de s'adapter l'un à l'autre, ils l'ont. Au-delà des matches, j'ai eu la chance de m'entraîner avec eux et, je le répète, ils ont une intelligence de jeu au-dessus de la moyenne."

"Si tu mets ça dans un shaker, tu as tout"

Pour lui, les défenses adverses peuvent commencer à trembler. "Ce qui me frappe, chez eux, c'est leur intelligence de jeu hors norme, détaille le héros du barrage face à l’Ukraine pour la Coupe du monde 2014. Je ne sais pas si les gens se rendent totalement compte de l'intelligence dans leurs déplacements. Ils arrivent toujours à se mettre dans des positions, des situations où ils vont être dangereux. Ça va être sur des choses qui leur paraissent simple: une orientation du corps, un placement entre les lignes ou dans l'espace libre. Et eux, tout ça, ils le voient avant."

Sakho ne doute pas de la complémentarité entre ces trois joueurs hors norme, malgré la longue absence de Benzema avec les Bleus. Il se souvient notamment de la complicité qui animait Benzema et Griezmann lors du Mondial 2014. Ajoutez à cela, la talent de Mbappé et vous obtenez presque la combinaison parfaite. "Si tu mets ça dans un shaker, tu as tout, rigole le défenseur. De la vitesse, de l'intelligence, de la précision et de la malice. Qui aujourd'hui a ça dans le monde?"