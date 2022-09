FFF: un ancien dirigeant accusé de chantage et de harcèlement sexuel sur mineurs

Des accusations de chantage et de harcèlement sexuel sur mineurs au sein de la FFF sont dévoilées ce mercredi dans le média Josimar, par le biais du journaliste français Romain Molina. Un ancien responsable des arbitres de la Ligue Paris Île -de-France est visé.

Les révélations choc sur la Fédération française de football se poursuivent. Il y a deux semaines, le magazine So Foot publiait une enquête sur de graves dysfonctionnements au sein de la FFF, avec notamment des cas de harcèlement sexuel et des problèmes d'alcool. Si la fédération a lancé une mission d'audit pour enquêter à ce sujet, de nouveaux témoignages glaçants étaient sortis quelques heures plus tard.

Dans le média Josimar, le journaliste indépendant Romain Molina a listé une série d'agressions, de harcèlements et de violences sexuelles qui auraient été mises sous silence par la FFF pendant quarante ans. La fédération n'aurait saisi la justice qu'à une seule reprise pour ces abus, sous la pression des stars de l'époque.

Une promotion pour les jeunes arbitres en échange de faveurs sexuelles

Ce mercredi, le média norvégien publie de nouveaux témoignages glaçants sur la FFF et notamment son ancien responsable des arbitres de la Ligue Paris-Île-de-France, Daniel Galletti, accusé de chantage sexuel et d’harcèlement sexuel sur mineurs, promettant aux jeunes arbitres une promotion en échange de faveurs.

"Il a soigneusement choisi les arbitres qu'il pourrait essayer d'entraîner dans son jeu, indique une victime. Si vous mordiez à l'hameçon, il commencerait à vous proposer des trucs. En tant qu'arbitre, vous voulez arbitrer de grands matchs. Pour cela, il faut de bonnes notes. Galletti pouvait nous fournir de bonnes notes et des recommandations pour aller plus haut. Mais c'était sous conditions".

Démis de ses fonctions en juillet dernier, l’homme aurait ainsi formulé des propositions sexuelles à de jeunes arbitres par messages. Des captures d'écran de ces échanges peu ragoûtants sont ici dévoilées. Galletti aurait ainsi proposé à l’un d’entre eux, âgé de 16 ans, "une bran... ou rien", avant de lui demander si celui-ci "voulait se faire s...", en se montrant même prêt à payer pour une fellation, jusqu’à 1.000 euros.

"Lorsque nous terminions notre match, il adorait rester pour nous voir sous la douche"

"C’était honnêtement un pauvre type, raconte un autre témoin. Il était fou. Lorsque nous terminions notre match, il adorait rester pour nous voir sous la douche. C’était très gênant".

Face à ce comportement, la FFF aurait alors décidé de le destituer le 12 juillet dernier à la suite d'une réunion en présence de deux membres du comité exécutif, sans en donner la raison. La fédération n’aurait pas signalé l’affaire à la justice, comme ce qui avait été dénoncé dans les précédents allégations. La FFF, la ligue Paris-Île de France et Daniel Galletti n'ont pas répondu aux sollicitations.