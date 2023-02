Tournoi de France: Diacre reste "prudente" sur la performance de Hamraoui

Corinne Diacre, sélectionneure de l’équipe de France féminine, s’est livrée avec prudence sur la prestation de Kheira Hamraoui qui a joué son premier match en sélection depuis un an.

Elle n’avait plus porté le maillot de l’équipe de France depuis près d’un an jour pour jour. Kheira Hamraoui a effectué son grand retour en sélection, mercredi à Laval lors de la courte victoire des Bleues face au Danemark (1-0) comptant pour le tournoi de France. Interrogée sur la prestation de la Parisienne, Corinne Diacre ne s’est pas emballée même si elle a salué la performance des joueuses alignées.

"Elle a besoin de repères"

"Elle a besoin de jouer, elle a besoin de repères, a-t-elle confié. On est repassées à deux milieux, ce qu'elle ne faisait pas forcément dans son club. Il faut que toutes les deux (avec Charlotte Bilbault, ndlr) se regardent peut-être un peu davantage pour compenser leurs déplacements. C'est une solution, mais il y en a d'autres, on a vu avec l'entrée de (Grace) Geyoro plus que satisfaisante, mais on a aussi (Sandie) Toletti, (Ella) Palis qui peut jouer à ce poste. J'ai plein de solutions, et c'est bien d'avoir un problème de riche. Je n'oublie pas les absentes, mais les filles présentes ont su saisir leur chance. Je reste prudente: c'était une performance sur un match, le haut niveau demande de la répétition."

Le retour de Hamraoui en sélection intervient alors que l’enquête autour de son agression en novembre 2021 est toujours en cours. L’affaire pollue depuis l’environnement du PSG, son club, et de l’équipe de France où plusieurs joueuses sont proches d’Aminata Diallo, ancienne coéquipière de Hamraoui soupçonnée par les enquêteurs d’être potentiellement impliquée dans l’afffaire. Mercredi soir, Hamraoui a joué un peu plus d’une heure avant d’être remplacée (63e).

Plutôt avare de mots sur la Parisienne, Diacre a trouvé des motifs de satisfaction chez certaines joueuses, sans toutefois les nommer. "Je nous ai trouvé sérieuses et appliquées même si tout n'a pas été parfait, a-t-elle déclaré. Les joueuses sont restées concentrées, et on n'a pas subi énormément d'occasions. C'était un match intéressant, et je pense qu'un 2-0 n'aurait pas été volé. Les joueuses ont respecté les consignes, elles ont été sérieuses. Ce système demande beaucoup d'automatismes, ce qu'on n’a pas eu trop le temps de mettre en place. Elles ont fait le job, et j'ai été agréablement surprise de certaines qui n'avaient pas eu de temps de jeu jusque-là. Ce n'est pas facile, car elles savent bien que si elles se ratent cela peut être la dernière fois. Elles ne se sont pas mis de pression."