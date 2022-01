"Tout le monde voulait sa peau": Evra raconte le malaise Gourcuff à Knysna

Invité exceptionnel de l'émission "Rothen s'enflamme" ce jeudi sur RMC, à l'occasion de la sortie de son livre autobiographique "I love this game", Patrice Evra est revenu l'histoire pour le moins compliquée entre Yoann Gourcuff et l'équipe de France.

Un talent gâché. Longtemps promis à une immense carrière, au point d’être considéré par certains comme le successeur naturel de Zinédine Zidane, Yoann Gourcuff n’aura pas eu le rayonnement annoncé et espéré. La faute à des blessures à répétition. Et à une pression peut-être parfois trop dure à supporter. Après avoir connu les sommets chez les Girondins, avec ce fabuleux triplé en 2009 (championnat de France, Coupe de la Ligue, Trophée des champions), l’élégant meneur de jeu a enchaîné les galères et traîné son spleen en club, à l'OL, comme en sélection. Son histoire avec les Bleus fut notamment très compliquée. Beaucoup de choses ont été dites et racontées sur son malaise en équipe de France et ses rapports tendus avec certains coéquipiers.

Invité exceptionnel de l'émission "Rothen s'enflamme" ce jeudi sur RMC, à l'occasion de la sortie de son livre autobiographique "I love this game", Patrice Evra a tenu à donner sa vérité sur le cas Gourcuff. Avec un focus sur ce qui s’est passé en 2010 à Knysna. Pour rappel, en pleine Coupe du monde, Franck Ribéry avait été jusqu'à s'inviter sur le plateau de Téléfoot sur TF1 pour balayer les rumeurs évoquant alors une bagarre avec Gourcuff. "A ce moment-là, tout le monde voulait sa peau. Il y avait plein de mensonges. On disait qu’il était terrorisé par des racailles. J’avais été voir Yo en lui disant que Ribéry ne lui avait jamais mal parlé. Je lui ai dit de parler", s’est remémoré Evra. "On a fait une légende sur Ribéry, qui soi-disant frappait ou menaçait Gourcuff. Ce n’est pas vrai", a complété Nicolas Anelka.

Quand Domenech a "coupé la tête" de Gourcuff

"La vérité, c’est que des gens lui ont dit de rester en retrait : 'Ça va se taper sur les racailles, toi tu es le petit Français.' Ça m’a déçu parce que je l’ai défendu. Il perdait des ballons parce qu’il avait trop de pression. Je crois que c’est Henry qui lui a dit : "Yo, après ta saison en Ligue 1, Manchester City s’intéresse à toi, il faudrait aller dans un grand club." Il a répondu avec une voix toute douce : 'Non, moi je n’ai pas encore le niveau, je ne peux pas.' Les gars se sont dit que quelque chose n’allait pas", a détaillé Evra sur l’antenne de RMC.

"Le pire, c’est que j’ai été voir Raymond (Domenech) en lui disant : 'On a un problème, il faut jouer avec deux attaquants parce que Nico (Anelka) a besoin de soutien.' Raymond m’a dit : 'Vous voulez couper la tête de l’agneau ? Ne t’inquiète pas, je vais lui couper la tête, il ne jouera pas demain.' J’ai dit : 'Je ne suis pas venu pour ça. Ce n’est pas mon rôle. Je voulais parler de Nico.' C’est Raymond qui lui a coupé la tête. Gourcuff était dans le bus après avec Gignac en train de rigoler. Je lui dis : 'Yo, tu te rends compte que demain tu ne joues pas alors que tu es un phénomène ? Tu trouves ça normal ?' Il m’a dit qu’il avait trop de pression, qu’il préférait ne pas jouer, qu’il se sentait plus heureux comme ça", a ajouté l’ancien capitaine de Manchester United. Le dernier match de Gourcuff en équipe de France restera un match amical en juin 2013 face à l’Uruguay. Une défaite 1-0 des hommes de Didier Deschamps.

S'il n'a jamais annoncé publiquement sa retraite, son père Christian s'en était chargé pour lui l'an dernier. "Dans la tête, il est bien, je pense qu'il est heureux, avait expliqué l'ancien l'entraîneur de Nantes. Il faut savoir tourner la page. Il y a eu beaucoup de frustration sur la fin de sa carrière mais il a bien digéré ça. Il faut être raisonnable, on ne reprend pas comme ça, après deux ans." Gourcuff avait quitté Dijon d'un commun accord en janvier 2019.