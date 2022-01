Serie A: la Salernitana de Ribéry échappe in extremis à l’exclusion

La Salternitana va pouvoir terminer sa saison en Serie A. Le club de Franck Ribéry a annoncé ce lundi son changement de propriétaire. Une condition sine qua non à son maintien dans l’élite du foot italien.

Éviter la chute après avoir mis les doigts de pied dans le vide. La Salernitana est passée tout près de la catastrophe ces derniers jours. Le club de Franck Ribéry a failli être écarté de la Serie A pour non-respect du règlement. Promu l’été dernier dans l’élite du foot italien, l’équipe de Salerne (au nord-ouest du pays) était jusqu’ici codétenue par Claudio Lotito, le patron de la Lazio. Hors, la Fédération italienne interdit à deux équipes d’une même division d’avoir un propriétaire commun. La Salernitana a donc été sommée de se trouver un repreneur avant la fin de l’année 2021. Sous peine d’exclusion.

Et après plusieurs mois de recherches, le club de Campanie a réussi à se mettre en conformité au tout dernier moment. Une offre de reprise a été validée le 31 décembre. Juste avant la dead-line. Le processus de finalisation du nouveau propriétaire a été validé ce lundi. Un énorme soulagement pour la Salernitana, qui va pouvoir terminer sa saison en Serie A. Et pour Ribéry (38 ans), qui a rejoint le club en septembre dernier, avec un contrat jusqu’en juin prochain.

"Je ferai tout pour sauver le club", promet Iervolino

Même si son nom n’a pas encore été officialisé, le repreneur se nomme Danilo Iervolino, un homme d’affaires italien de 43 ans. Il aurait versé entre 10 et 20 millions d’euros pour prendre la tête de l’actuelle lanterne rouge du championnat.

"Je ferai tout pour sauver le club, en me concentrant sur les jeunes et la croissance du club, a-t-il déclaré dans des propos rapportés par le Corriere dello Sport. Je ferai tout pour essaye de maintenir la Salernitana en Serie A. Dans tous mes projets, j’ai toujours mis beaucoup d’enthousiasme et ce sera aussi le cas dans celui-là. Je suis amoureux de Salerne".