Ajax: Van der Sar menacé par quatre jeunes en état d'ébriété sur un parking

Quelques minutes après la défaite de l'Ajax Amsterdam à domicile face au Feyenoord, Edwin Van der Sar a été harcelé et menacé par un groupe de quatre individus sur le parking de la Johan Cruyff Arena.

L'Ajax a perdu bien plus qu'un match ce dimanche, face au Feyenoord. Battu par le leader 3-2 à domicile, les Ajacides ont peut-être dit adieu à leurs rêves de remporter un troisième titre de champion consécutif, le 37e de l'histoire du club. Mené 1-0 très rapidement après l'ouverture du score de l'attaquant mexicain Santiago Gimenez, l'Ajax a su trouver les ressources pour repasser devant avant la mi-temps grâce à Edson Alvarez et Dusan Tadic.

Mais tout s'est effondré en seconde période puisque les hommes de John Heitinga ont encaissé deux buts, dont celui de la défaite à la 86e minute, par Szymanski et Geertruida. Il s'agit du troisième revers en Eredivisie cette saison pour les coéquipiers de Geronimo Rulli.

Van der Sar menacé

La tournure des évènements a moyennement plu à certains supporters. Selon De Telegraaf, un groupe de quatre individus en état d'ébriété a harcelé et menacé Edwin Van der Sar et sa famille dans le parking de la Johan Cruyff Arena, une heure et demie après le coup de sifflet final.

Ces derniers reprocheraient au directeur général son intention de réintégrer Marc Overmars, l'ancien directeur du football qui a quitté son poste l'an dernier à cause de "messages inappropriés" adressés à plusieurs femmes. La sécurité a finalement rapidement pu intervenir pour renvoyer les fans du parking.

À huit journées de la fin, les Ajacistes occupent la deuxième place du championnat, qualificative pour le tour de qualification de la Ligue des champions. Une compétition que l'Ajax a quitté dès les phases de poules cette année, en terminant troisième derrière Naples et Liverpool. Reversés en Ligue Europa, les Néerlandais ont été éliminés en barrage par l'Union Berlin.