Etats-Unis: McKennie très lourdement sanctionné après la bagarre générale face au Mexique

La demi-finale de la Ligue des nations de la CONCACAF entre les Etats-Unis et le Mexique avait été marquée par une série de bagarres et d'incidents. Quatre joueurs ont été lourdement sanctionnés dont le milieu américain Weston McKennie.

Cartons rouges, balayette, maillot arraché... Le USA-Mexique du 15 juin dernier avait totalement dégénéré. Une semaine plus tard, quatre joueurs, les Américains Weston McKennie et Sergino Dest, et les Mexicains Cesar Montes et Gerardo Arteaga, ont été lourdement sanctionnés par les dirigeants de la CONCAFAF après la demi-finale de la Ligue des nations de cette zone entre les équipes des deux pays.

Le match s'était fini à 9 cotre 9

Ce match, remporté 3-0 par les Etats-Unis, futurs vainqueurs de la compétition, avait vu les deux formations terminer à neuf. Montes avait reçu un carton rouge direct pour un vilain tacle sur Folarin Balogun, et McKennie, prêté cette saison à Leeds par la Juve, avait été exclu pour son comportement lors de l'échauffourée générale qui avait suivi.

Arteaga et Dest, eux, avait été renvoyés aux vestiaires après une autre bagarre générale survenue dans le contexte d'un match houleux, marqué par des chants homophobes d'une frange de supporteurs mexicains envers le gardien de but américain Matt Turner et des jets d'objets divers sur la pelouse. Parmi ces quatre joueurs, automatiquement suspendus pour un match après la sanction, McKennie et Montes se sont vu infliger trois matches de suspension supplémentaires, et Dest et Arteaga deux.

Ces sanctions ne pénaliseront pas l'équipe des USA lors de la Gold Cup de la zone CONCACAF qui commence ce samedi et pour laquelle et McKennie et Dest n'ont pas été retenus, mais sera un handicap certain pour le Mexique qui a convoqué pour ce tournoi Montes et Arteaga.