Euro Espoirs: comment les Bleuets peuvent se qualifier pour les quarts

L'équipe de France Espoirs dispute ce mercredi son troisième et dernier match de poule de l'Euro contre l'Islande (18h). S'ils gagnent, les Bleuets verront les quarts de finale fin mai. Mais ils peuvent aussi se qualifier avec un nul, voire une défaite.

Les hommes de Sylvain Ripoll ont su redresser la barre. Tristement battue par le Danemark jeudi dernier (1-0) en ouverture de l'Euro, l'équipe de France Espoirs a réagi dimanche en dominant la Russie (2-0). Si bien que ce mercredi, avant d'affronter l'Islande à Györ (18h), les Bleuets sont en bonne posture pour une qualification pour les quarts de finale.

Pour valider leur billet, plusieurs scénarios existent. S'ils gagnent, les Français seront qualifiés. S'ils gagnent et que dans l'autre match, la Russie bat le Danemark par un ou deux buts d'écart, les Bleuets termineront même premiers. En effet, la France, la Russie et le Danemark se retrouveraient à six points, et c'est la différence de buts particulière entre les trois équipes qui les départagerait. Les Bleuets seront quoi qu'il arrive à +1 dans ce championnat à trois, tandis que le Danemark est actuellement à +1 avant son match, et la Russie à -2.

Les Pays-Bas ou l'Allemagne en quart

S'ils font match nul contre l'Islande, les Bleuets auront quatre points et devront croiser les doigts pour que la Russie ne batte pas le Danemark. Et s'ils perdent, il leur reste une infime chance: il faut en effet une défaite par un seul but d'écart, hors 1-0 ou 2-1, et il faut qu'en plus la Russie perde.

Sachant que l'Islande est sur le papier l'adversaire le plus faible du groupe C, et que quatre de ses joueurs ont déjà quitté l'Euro pour rejoindre l'équipe nationale A, un revers serait toutefois embarrassant...

Pour rappel, la phase à élimination directe (quarts, demies, finale) n'aura lieu que dans deux mois, du 31 mai au 6 juin. Le groupe C croisant le groupe A en quarts, la France affrontera l'Allemagne si elle termine première, et les Pays-Bas si elle termine deuxième.

Le classement du groupe C après deux matchs:

1. Danemark, 6 pts (+3)

2. France, 3 pts (+1)

3. Russie, 3 pts (+1)

4. Islande, 0 pt (-5)

Les Bleuets qualifiés si...

- Ils battent l'Islande

- Ils font match nul et la Russie ne bat pas le Danemark

- Ils perdent par un but d'écart (hors 1-0 ou 2-1) et la Russie perd contre le Danemark