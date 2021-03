Euro Espoirs: douche froide pour les Bleuets, battus d'entrée par le Danemark

Alors qu'ils ambitionnent de gagner la compétition, les Bleuets ont chuté dès leur entrée en lice à l'Euro Espoirs, battus ce jeudi par le Danemark (1-0). Il faudra déjà réagir dimanche contre la Russie.

C'est ce qu'on appelle se prendre une grosse claque d'entrée. L'équipe de France Espoirs est tombée ce jeudi face au Danemark, pour son entrée en lice à l'Euro (1-0). Un petit but, dans un match assez insipide, signé Anders Dreyer (75e) a douché les Bleuets.

En place défensivement, les Danois ont attendu leur heure. En face, les Français n'auront cadré que deux tirs, sans jamais se montrer vraiment dangereux. Petit ryhtme, peu d'intentions, un secteur offensif pas à son avantage... les Bleuets ont du travail. C'est peu de le dire.

Déjà la pression contre la Russie

"L'objectif, c'est de gagner l'Euro", assurait pourtant sur RMC Matteo Guendouzi juste avant la rencontre. "On a une très bonne génération, avec un très bon staff, a-t-il aussi déclaré. On a fait de très bons matchs, on a réussi à terminer premier de la poule [des éliminatoires] avec la Suisse derrière nous. On sait qu'on a une très bonne génération."

Mais cela ne suffit visiblement pas. L'équipe de France affrontera dimanche la Russie, victorieuse facilement de l'Islande (4-1) un peu plus tôt dans la soirée. S'ils ne s'imposent pas, les Bleuets pourraient être éliminés dès le deuxième match...