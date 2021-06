Euro Espoirs: l'Allemagne fait tomber les Pays-Bas et rejoint le Portugal en finale

La finale de l'Euro Espoirs mettra aux prises pour la première fois l'Allemagne et le Portugal, dimanche à Ljubljana, en Slovénie, après la qualification des deux équipes ce jeudi face respectivement aux Pays-Bas et à l'Espagne tenante du titre.

Ce sera Allemagne-Portugal, dimanche à Ljubljana. Les deux équipes se sont qualifiées ce jeudi pour une finale inédite de l'Euro Espoirs. À Szekesfehervar (Hongrie), les jeunes allemands ont pris le meilleur sur les Pays-Bas (2-1), tombeurs au tour précédent des Bleus.

L'Allemagne de Stefan Kuntz a vite pris l'ascendant dans cette demi-finale. Il n'a ainsi fallu que 29 secondes à Florian Wirtz pour ouvrir le score. L'attaquant de 18 ans, du Bayer Leverkusen, n'a ensuite patienté que sept minutes pour inscrire le but du 2-0 (8e). Si les Pays-Bas d'Erwin van de Looi ont repris espoir grâce à Perr Schuurs en seconde période (67e), la victoire allemande est d'autant plus méritée compte tenu des trois tirs sur le cadre de Mërgim Berisha.

Trois finales de chaque côté

En fin d'après-midi, le Portugal s'était qualifié en battant l'Espagne, tenante du titre, sur le score de 1-0 à Maribor. Le but de la victoire a été marqué par Jorge Cuenca, contre son camp (80e). "Ils ont eu quelques occasions, c'est vrai. Mais on a marqué et pas eux, c'est le plus important", a déclaré le milieu de terrain portugais Vitinha, élu homme du match.

Il s'agira de la troisième finale portugaise à l'Euro Espoirs, après celles de 1994 et 2015, toutes deux perdues. Pour espérer décrocher un premier titre dans la catégorie d'âge, les Portugais vont désormais devoir se défaire dimanche de vrais spécialistes, puisque les Allemands vont donc jouer leur troisième finale d'affilée (victoire en 2017, défaite en 2019).