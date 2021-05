A quoi ressemble l’hymne officiel de l’Euro?

Dévoilé jeudi, "We are the people", l’hymne officiel de l’Euro, a été composé par le DJ néerlandais Martin Garrix avec l’aide des deux stars du groupe irlandais U2, Bono et The Edge.

Ce sont rarement des chansons qui restent gravées dans les mémoires. Encore moins dans l’histoire de la musique. Honnêtement, qui écoute aujourd’hui "This time’s for you", l’hymne officiel de l’Euro 2016 composé par David Guetta ? Mais comme le veut la tradition, chaque grande compétition a sa chanson. Et le championnat d’Europe organisé du 11 juin au 11 juillet prochain ne fera pas exception. Cinq ans après David Guetta, place à un autre DJ, Martin Garrix.

La patte U2

Pour l’évènement, le Néerlandais de 25 ans a pu compter sur le soutien de deux poids lourds de la musique, Bono et The Edge, respectivement chanteur et guitariste du groupe irlandais U2. Ensemble, ils ont composé "We are the people", le titre de l’hymne officiel de l’Euro. Une chanson qui résonnera dans les stades durant la compétition et notamment à Wembley, le 11 juillet avant la finale.

Et ça donne quoi alors ? Si vous avez l’habitude d’écouter du R&B, du hip hop ou du son latino, pas sûr que vous accrochiez. En revanche, si vous aimez le rock FM et plus particulièrement U2, ça pourrait vous plaire. L’intro à la guitare de The Edge n’est pas sans rappeler celle de leur tube dans les années 80, "Where the streets have no name." Pour le reste, fidèle la tradition des hymnes de foot, la chanson se veut accrocheuse et positive avec un refrain fédérateur qui donnera de la joie aux spectateurs dans les stades. C'est l'objectif.