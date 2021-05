Allemagne: Löw justifie l'absence de Draxler à l'Euro, "une décision difficile"

Dans sa liste de 26 joueurs pour l'Euro, Joachim Löw, le sélectionneur allemand, n'a pas retenu le joueur du PSG Julian Draxler, qui a pourtant été de toutes les compétitions internationales de l'Allemagne depuis 2014.

Joachim Löw a annoncé ce mercredi la sélection allemande pour l'Euro (du 11 juin au 11 juillet). Les retours des vétérans Mats Hummels (Borussia Dortmund) et Thomas Müller (Bayern Munich), comme la sélection de l'attaquant monégasque Kevin Volland, ont été les faits les plus marquants de la liste, qui compte 26 joueurs. Ils ont notamment éclipsé l'absence des Parisiens Thilo Kehrer et Julian Draxler.

En conférence de presse, Löw est revenu sur la non convocation de Draxler, qui a pourtant été un cadre de ses précédentes campagness: "Je lui ai parlé. Il était très déçu, a expliqué le sélectionneur qui quittera ses fonctions après l'épreuve. Il est présent à tous les tournois depuis 2014 et j'ai toujours eu une relation très étroite avec lui."

Capitaine en 2017

Draxler a porté à 56 reprises le maillot de la Mannschaft depui sa première sélection, en 2012. Il était notamment de la campagne victorieuse à la Coupe du monde 2014, avant de gagner du temps de jeu régulier par la suite. "Il était mon capitaine lors de la Coupe des confédérations, a de très bonnes compétences, a salué Löw. Mais quand je vois les deux ou trois dernières années, il joue peu régulièrement. Il a également été blessé plusieurs fois. C'était une décision difficile, je dois le dire honnêtement."

En 2017, à seulement 23 ans, Draxler était effectivement capitaine lors de la Coupe des confédérations, dont il a été désigné meilleur joueur. Preuve de son potentiel, Löw pense que son avenir n'est pas bouché en Allemagne: "Je lui souhaite de trouver un autre rôle à Paris, en tant que titulaire, pour qu'il revienne aussi en équipe nationale."

La liste de l'Allemagne :

Gardiens : Leno (Arsenal), Neuer (Bayern Munich), Trapp (Eintracht Francfort)

Défenseurs : Hummels (Borussia Dortmund), Ginter (Borussia Mönchengladbach), Rüdiger (Chelsea), Süle (Bayern Munich), Can (Borussia Dortmund), Klostermann (RB Leipzig), Gosens (Atalanta Bergame), Koch (Leeds United), Günter (Fribourg), Halstenberg (RB Leipzig)

Milieux : Havertz (Chelsea), Kimmich (Bayern Munich), Gündogan (Manchester City), Gnabry (Bayern Munich), Goretzka (Bayern Munich), Kroos (Real Madrid), Hofmann (Borussia Mönchengladbach), Musiala (Bayern Munich)

Attaquants : Werner (Chelsea), Müller (Bayern Munich), Sané (Bayern Munich), Neuhaus (Borussia Mönchengladbach), Volland (AS Monaco)