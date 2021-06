Angleterre-Allemagne: Lineker enterre sa célèbre phrase sur les Allemands

Gary Lineker, ancien international anglais devenu consultant pour la télévision, auteur de la célèbre formule qui assure qu'à la fin ce sont toujours les Allemands qui gagnent, s'est fait une joie d'y renoncer après la victoire de l'Angleterre contre la formation de Joachim Löw, à l'Euro.

La question se posait après la victoire inaugurale des Bleus contre l’Allemagne dans le groupe de la mort. Mais c'est l’Angleterre qui a définitivement enterré le mythe à Wembley, ce mardi. La célèbre phrase de Gary Lineker, selon laquelle "à la fin, ce sont toujours les Allemands qui gagnent", a vécu. Cette époque est désormais révolue. Et c’est son auteur, après l'implacable victoire (2-0) des Three Lions contre la Nationalmannschaft, ce mardi en huitièmes de finale, qui s’est fait un plaisir de la ranger au fond d’un tiroir. "Je pense qu’il est temps que la phrase ‘les Allemands gagnent toujours’ soit abandonnée. Repose en paix", a tweeté l’ex-international anglais.

L'Angleterre prend sa revanche

Souvent battue par l'Allemagne, la sélection anglaise a pris sa revanche mardi à l'Euro (2-0) grâce à Raheem Sterling et Harry Kane, rejoignant les quarts et précipitant le dernier match de Joachim Löw avec la Mannschaft. Dans le mythique stade de Wembley où Anglais et Allemands se sont souvent affrontés, ce huitième de finale a souri aux "Three Lions", appliqués à défaut d'être créatifs et finalement libérés par deux buts de Sterling (75e) et du capitaine Kane (86e). Ce dernier, enfin buteur après un début de tournoi poussif, a hurlé sa joie de trouver enfin les filets adverses, communiant avec les 40.000 spectateurs massés dans les gradins de Wembley.

"Dans 'notre' Wembley, face à l'Allemagne, on devait gagner. On a livré une prestation tout en contrôle, c'est une grande victoire et on l'a bien fêtée, s'est réjoui le défenseur de Manchester United Harry Maguire, l'un des meilleurs sur la pelouse. Je ne vais surtout pas sous-estimer cette victoire, cela veut dire beaucoup de les battre, ils ont d'excellents joueurs et un très bon style de jeu. On avait décidé d'être courageux avec le ballon et sans le ballon, ce qui veut dire jouer beaucoup de duels en un contre un, de ne pas leur laisser d'espace sur les côtés. Il faut féliciter le staff et Gareth (Southgate) d'avoir identifié ça et d'avoir mis cette tactique au point."