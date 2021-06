Angleterre-Croatie: Modric regrette "l'arrogance" des médias anglais au Mondial 2018

Trois ans après avoir battu l’Angleterre en demi-finale de la Coupe du monde, la Croatie retrouve les Three Lions dimanche à Wembley (15h) pour l’entrée en lice des vice-champions du monde à l’Euro. Avant le choc, Luka Modric a dit tout le bien qu’il pensait de ses adversaires tout en critiquant le traitement des médias britanniques en 2018.

Ils ne se quittent plus. Lors de la dernière Coupe du monde, il y a trois ans en Russie, l’Angleterre et la Croatie s’étaient quittés au stade des demi-finales. L’équipe aux damiers s’étaient imposée 2-1 après prolongation, décochant le premier billet de son histoire pour une finale d’un Mondial. Trois ans plus tard, les deux pays se retrouveront pour leur entrée en lice à l’Euro, dimanche après-midi à Wembley (15h).

Luka Modric sera une nouvelle fois l’un des joueurs clé de la sélection croate. A Moscou, celui qui sera sacré Ballon d’Or quelques mois plus tard avait critiqué les journalistes britanniques qui avaient renvoyé la Croatie chez elle avant-même la demi-finale. "Ils devraient être plus humbles et davantage respecter les adversaires", avait notamment soufflé le joueur du Real Madrid. Avant les retrouvailles, il n'a rien oublié et maintenu ses critiques.

Il ne visait pas les joueurs

"L’arrogance n’était pas du côté des joueurs mais plutôt chez les gens autour d’eux, quelques journalistes et commentateurs", a-t-il déclaré.

Sur un autre sujet, Modric regrette que son équipe ne puisse pas compter sur ses supporters alors que Wembley pourra accueillir 22.500 spectateurs. "Tout le monde reconnait que jouer à domicile avec son public représente un léger avantage. C’est dommage qu’il n’y ait pas de beaucoup de fans croates parce qu’on ressent toujours leur présence quand ils sont là mais c’est comme ça. On doit se concentrer sur le terrain et faire abstraction de l’environnement." Le coup d'envoi d'Angleterre-Croatie, c'est dimanche à 15h.