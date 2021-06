Euro en direct: la Belgique ne veut pas rater ses débuts

Intrerrogé par TF1 à quatre jours du match contre l'Allemagne, mardi soir à Munich, Paul Pogba a affiché ses ambitions pour l'Euro. Si le milieu des Bleus rêve du titre, il ne veut surtout pas céder à l'excès de confiance avant l'entrée en lice de la France dans le groupe de la mort.

"On ne va pas trop se gonfler, on va avoir la bonne mentalité, a ainsi expliqué le milieu de Manchester United. On va avoir la mentalité juste pour aller gagner cette coupe."