Angleterre: un jeune de 19 ans condamné pour des injures racistes contre Rashford

Après la finale de l’Euro 2021, Marcus Rashford a fait partie des joueurs ayant subi un grand nombre d’insultes raciales pour avoir manqué son tir au but contre l’Italie. Quelques mois plus tard, une de ces personnes a été condamnée à six semaines de prison.

Au-delà de la défaite de l’Angleterre contre l’Italie à la finale de l’Euro 2021, certains "fans" se sont illustrés d’une bien mauvaise manière en postant des messages racistes destinés à Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka, après leur tir au but raté.

La justice a fini par rattraper un des internautes ayant insulté le joueur de Manchester United. Comme relayé par Sky Sports, Justin Lee Prince, un jeune âgé de 19 ans a été condamné à six semaines de prison par le Crown Prosecution Service. L’instance précise que l’individu a tenté de se protéger en changeant son nom d’utilisateur sur Twitter. Lors d’un premier interrogatoire, l’adolescent a démenti les faits, mais a fini par avouer la vérité.

"Ceux qui abusent des footballeurs de manière raciste ruinent le jeu pour tous"

À la fin du procès, le procureur Mark Johnson a partagé les éléments de l’enquête, tout en espérant que cette histoire serve de leçon: "Ceux qui abusent des footballeurs de manière raciste ruinent le jeu pour tous. J’espère que cette affaire enverra le message que nous ne tolérons pas le racisme et que les contrevenants seront poursuivis dans toute la mesure de la loi."

Ce n’est pas la première fois qu’un fan anglais est jugé pour avoir proféré des insultes racistes envers les trois joueurs. En novembre dernier, Jonathon Best a été condamné à 10 semaines de prison par le tribunal de première instance de Wilesden.