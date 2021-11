Un fan anglais condamné à de la prison après des propos racistes lors de la finale de l’Euro

Pendant la finale de l’Euro 2021 entre l’Angleterre et l’Italie, Marcus Rashford, Jadon Sancho et Bukayo Saka ont raté leurs tirs au but. Ces ratés ont été suivi d’insultes racistes sur les réseaux sociaux. Ce mercredi, un fan anglais a été rattrapé par la justice et condamné à 10 semaines de prison.

Difficile d’oublier ce flux d’insultes racistes aperçu sur les réseaux sociaux après la finale de l’Euro 2021 entre l’Angleterre et l’Italie. Alors que le match s'était terminé sur un match nul 1-1, la séance de tirs au but a été fatale pour les Anglais: Jadon Sancho, Marcus Rashford et Bukayo Saka ont manqué leurs frappes et subi la haine raciste de plusieurs individus.

Après ces évènements Jonathon Best, un fan anglais, a publié sur Facebook un clip de 18 secondes où il tenait des propos discriminatoires envers les trois joueurs. Plusieurs semaines plus tard, l’homme de 52 ans a été rattrapé par la justice et a été condamné à 10 semaines de prison par le tribunal de première instance de Wilesden.

Dans des propos relayés par Sky Sports, Elaine Cousins du Crown Prosecution Service (CPS - équivalent du procureur) a résumé le déroulement des faits: "Il a utilisé les réseaux sociaux pour vilipender publiquement ces trois jeunes hommes qui ont essayé de marquer pour l’Angleterre. Lorsqu’un ami de Facebook lui a demandé de supprimer le contenu grossièrement offensant, Best a répondu: 'C’est mon profil, je peux faire ce que je veux'. À noter que c’est Facebook qui a retiré le clip, trois jours après sa publication.

Le CPS prend position contre les propos racistes

Après la condamnation de ce conducteur de chariot élévateur, Elizabeth Jenkins, du CPS, a affirmé que le service comptait faire ce qu’il faut pour punir les individus tenant des paroles discriminatoires: "Les crimes haineux comme ceux-ci ont un impact énorme sur les joueurs et leur santé mentale. Le CPS prend ce genre d’infraction très au sérieux et cette affaire montre que lorsque des contenus offensants sont signalés à la police, nous pouvons avec succès traduire les contrevenants en justice".