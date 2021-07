Belgique-Italie: le "chut" de Lukaku à Donnarumma sur son penalty

Buteur ce vendredi lors du quart de finale de l'Euro 2021 perdu par la Belgique contre l'Italie (2-1), Romelu Lukaku n'a pas hésité à chambrer Gianluigi Donnarumma.

Faut-il y voir un écho et un prolongement à la rivalité entre l’Inter et l’AC Milan? Après avoir marqué vendredi lors du quart de finale de l’Euro 2021 entre la Belgique et l’Italie (1-2), à Munich, Romelu Lukaku est venu chambrer Gianluigi Donnarumma. Buteur sur penalty, l’avant-centre des Diables Rouges s’est précipité pour récupérer le ballon, avant de s’approcher du portier italien en mettant son doigt devant sa bouche.

Pas d'antécédent entre eux

Un signe "chut" que Donnarumma a très bien vu, mais qui ne l’a pas franchement fait réagir, même s’il a semblé amusé par cette scène. A-t-il eu un échange tendu avec Lukaku un peu plus tôt dans la rencontre qui expliquerait cette réaction du buteur de l’Inter ? Les deux joueurs en diront peut-être plus après la rencontre. Malgré la rivalité entre leurs clubs actuels, ils n’ont jamais eu d'accrochage par le passé.

Depuis l'arrivée du Belge en Italie à l'été 2019, en provenance de Manchester United, ils se sont défiés à quatre reprises en Serie A. Pour un bilan de trois succès et une défaite pour Lukaku, buteur lors de chacun de ces quatre matchs. Ils ne devraient plus avoir l'occasion de s'affronter la saison prochaine puisque Donnarumma est bien parti pour s'engager en faveur du PSG. Mais avant cela, l'Italien de 22 ans aura une demi-finale à disputer contre l'Espagne.