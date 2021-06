Mercato: le joli message de Buffon pour Donnarumma qui va signer au PSG

Passé par le Paris Saint-Germain, Gianluigi Buffon (43 ans) s’est réjoui de l’arrivée programmée de son compatriote, Gianluigi Donnarumma (22 ans). L'officialisation du transfert de l'ex-Milanais n'est pas encore tombée.

L’arrivée de Gianluigi Donnarumma au Paris Saint-Germain est imminente. Le gardien international italien de la Squadra Azzurra a passé lundi sa visite médicale préalable à sa signature au PSG, où il devrait s’engager pour cinq ans. Et ainsi entrer en concurrence avec le Costaricien Keylor Navas, actuellement l’un des meilleurs gardiens du monde, qui a lui-même prolongé son bail en avril jusqu’en 2024.

Buffon: "Il va dans un club merveilleux"

Gianluigi Donnarumma incarne la relève et l’avenir du club parisien, qui a saisi cette opportunité de marché pour s’assurer la signature d’un gardien extrêmement courtisé. Donnarumma, 22 ans, est en fin de contrat avec l'AC Milan dont il garde la cage depuis qu'il a 16 ans et demi. Gardien précoce, le successeur de Gianluigi Buffon (43 ans) dans le but de l’Italie, a reçu un message chaleureux de son aîné, passé lui aussi par le club de la capitale le temps d'une saison (2018-2019).

Un passage éphémère, mais qui l'a visiblement marqué: "Je lui souhaite beaucoup de chance, a déclaré Buffon au cours d’un entretien à Sky Sport Italia. Il va dans un club merveilleux et une ville merveilleuse. C'est un très bon gardien de but et il aura la chance de remporter un trophée dans peu de temps." Entre autres découvertes dans un club de la dimension du Paris Saint-Germain, Donnarumma devrait disputer la Ligue des champions pour la première fois de sa carrière. L’objectif prioritaire du Paris Saint-Germain depuis l’arrivée de QSI à la tête du club.