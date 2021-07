Belgique-Italie: Martinez prendra sa décision au dernier moment pour De Bruyne et Hazard

Touchés contre le Portugal la semaine passée, les Belges Kevin De Bruyne et Eden Hazard sont incertains pour le quart de finale de l'Euro 2021 face à l'Italie vendredi. Leur sélectionneur Roberto Martinez a assuré ce jeudi qu'il tranchera au tout dernier moment.

A la veille du choc Belgique-Italie à l'Euro (vendredi, 21h), les supporters des Diables Rouges sont dans l'attente. Parce que l'adversaire s'annonce difficile à manoeuvrer, et parce que la Belgique n'est pas sûre de pouvoir compter sur ses deux leaders créatifs, Kevin De Bruyne et Eden Hazard.

Tous les deux sortis blessés dimanche dernier contre le Portugal (1-0) en huitième de finale, le joueur de Manchester City et celui du Real Madrid étaient absents ce jeudi matin au dernier entraînement des Diables à Tubize. Et le sélectionneur Roberto Martinez a entretenu le mystère quant à leur présence vendredi sur le terrain à Munich.

Plus serein pour De Bruyne que pour Hazard

"On va attendre la dernière minute avant de prendre une décision, a expliqué le coach en conférence de presse. (...) Pour Eden, c'est une petite blessure aux ischios, peut-être que c'est difficile pour un match comme celui de demain et pour Kevin, c'est différent, avec un problème à un ligament d'une cheville. Ce seront d'abord des décisions médicales, dans l'après-midi, puis une décision footballistique ensuite."

Interrogé en parallèle par la RTBF, Martinez s'était déjà montré plus optimiste pour De Bruyne que pour Hazard. "Eden progresse bien mais il sera un peu court et ça sera difficile en vue d'un match comme demain, a-t-il glissé. Kevin a lui de bonnes sensations mais on verra demain matin comment les deux se sentent." Et de le reconnaître: "Ça sera dur de les avoir tous les deux sur le terrain."

Roberto Martinez n'a toutefois pas voulu se cacher derrière les éventuelles absences avant le choc. "On ne peut pas les remplacer facilement mais l’équipe est prête pour jouer avec ou sans eux, a-t-il lancé. On travaille depuis longtemps, on a commencé l’Euro sans De Bruyne ni Eden Hazard, ni même Axel Witsel face à la Russie."

A noter que le défenseur Jason Denayer, absent de l'entraînement mercredi, a lui participé normalement à la séance de ce jeudi. Les Diables Rouges sont arrivés à Munich en fin d'après-midi, avec Hazard et De Bruyne dans leurs rangs.