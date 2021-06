Belgique: inquiétude pour Hazard et De Bruyne, blessés face au Portugal

La Belgique s’est qualifiée pour les quarts de finale de l’Euro 2021 en éliminant le Portugal, ce dimanche à Séville (1-0). Mais les Diables Rouges ont perdu Kevin De Bruyne et Eden Hazard, sortis sur blessure. Les deux stars sont incertaines pour le quart de finale face à l'Italie.

Une victoire qui coûte cher. La Belgique est venue à bout du Portugal, ce dimanche à Séville, en 8es de finale de l’Euro (1-0). Dominés durant toute la rencontre, les Diables Rouges ont fait la différence grâce à une frappe sublime de Thorgan Hazard (42e). Sur leur seul tir cadré de la rencontre. De quoi éliminer l’équipe de Cristiano Ronaldo, tenante du titre, en manque de réalisme sur la pelouse de Séville.

De Bruyne victime d'un vilain tacle

Mais ce match viril a fait des dégâts dans les rangs belges. Kevin De Bruyne a dû sortir sur blessure. Le milieu de terrain de Manchester City a été victime d’un tacle par derrière très dangereux de Joao Palhinha en première période. Touché à la cheville gauche, il a serré les dents pour rester sur la pelouse. Mais la douleur était trop forte et il a finalement demandé le changement dès le retour des vestiaires.

Un nouveau coup dur pour le passeur de 29 ans, qui avait déjà manqué le début de la compétition après avoir été victime d’une charge d’Antonio Rüdiger en finale de la Ligue des champions (défaite 1-0 contre Chelsea). Après avoir suivi la seconde période sur le banc, De Bruyne a été filmé en train de marcher normalement au bord de la pelouse à la fin du match. En se congratulant avec des membres du staff. Des images plutôt rassurantes.

Martinez attend d’en savoir plus

En revanche, la situation semble plus inquiétante pour Eden Hazard. Le milieu offensif du Real Madrid, auteur d’une excellente prestation au stade de la Cartuja, s’est blessé tout seul dans les dernières minutes. Après un énième effort, le dribbleur de 30 ans s’est tenu l’arrière de la cuisse droite. Il a tout de suite demandé le changement en grimaçant. De quoi redouter une blessure musculaire. Si c’est le cas, la fin de son Euro serait évidemment compromise.

Les prochains jours permettront d’en savoir plus. En attendant, c’est toute la Belgique qui croise les doigts pour que ses deux stars soient rétablies pour le quart de finale face à l’Italie, vendredi à Munich (2 juillet). "C'est trop tôt pour dire quelle sera la suite des événements concernant De Bruyne et Hazard, a réagi le sélectionneur Roberto Martinez. Kevin ne pouvait plus tourner sa cheville. Et concernant Eden, c'est un souci musculaire. (…) Nous ne savons pas de quoi souffre Hazard. Nous avons besoin de 48 heures pour le tester."

Eden Hazard pessimiste

Le capitaine de la Belgique n’a lui-même pas semblé très optimiste devant la presse. "Je verrai demain mais je pense que j’ai un truc, a expliqué Eden Hazard dans des propos rapportés par la DH. Je me suis fait mal. Une petite douleur dans l’ischio. On va bien analyser la blessure mais je ne sais pas si je serai absent pour le quart. Dans tous les cas, je vais rester auprès du groupe."

"C’est le point noir de la soirée", a reconnu son petit frère Thorgan sur la RTBF. Thibaut Courtois, auteur d’un match très solide sur sa ligne, n’a pas non plus caché son inquiétude concernant son partenaire du Real Madrid : "Je ne connais pas la gravité de la blessure d'Eden mais même si c'est une contracture, il faut tenir compte d'une inactivité de dix jours. Je crains donc que son tournoi ne soit terminé, sauf si un miracle se produit".