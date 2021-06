Belgique: "Ma cheville ne sera plus jamais la même" explique Hazard

A la veille du match entre la Finlande et la Belgique, ce lundi à l’Euro (21h), Eden Hazard a fait le point sur son état de santé. Malgré une saison minée par les blessures et une cheville fragilisée, l’ailier de 30 ans assure être prêt à prendre ses responsabilités avec les Diables Rouges.

Il a disputé à peine une mi-temps depuis le début de l’Euro. Après être en jeu 18 minutes face à la Russie (3-0), Eden Hazard a joué une demi-heure contre le Danemark (2-1). Histoire de reprendre des sensations. Le n°10 de la Belgique semble désormais prêt à endosser une chasuble de titulaire. Le sélectionneur Roberto Martinez compte le titulariser pour affronter la Finlande, ce lundi à Saint-Pétersbourg (21h), lors de la dernière journée de la phase de poules. Reste à savoir dans quel état physique se trouve le joueur du Real Madrid, dont la dernière saison a été minée par les blessures.

"Je n’ai jamais douté"

Eden Hazard n’a disputé que 884 minutes avec son club depuis l’été dernier. Soit l’équivalent d’à peine 10 matchs entiers (4 buts, 1 passes décisive). Malgré ce manque de rythme et une cheville fragilisée, l’ancien dynamiteur de Chelsea, sous contrat jusqu’en 2024 à Madrid, se sent prêt à briller sous le maillot national.

"Je vais essayer de faire le plus de minutes possible et à un bon niveau, a-t-il expliqué ce dimanche en conférence de presse. On verra par rapport aux sensations. Mon jeu est fait de contacts et si je commence à y penser, à me retenir, c'est mieux de ne pas jouer. Il faut que j’aille aux duels et voir comment mes jambes réagissent, mais sur les deux matchs, ça a été. Je n’ai jamais douté. J’ai cassé trois fois ma cheville, elle ne sera plus jamais la même qu’il y a dix ans. Il faut faire avec. Mais douter de mes qualités non, je sais que si je suis en forme. Je sais ce que je peux faire."

"Avec Witsel, De Bruyne et moi, on est meilleurs"

Avec ses 109 sélections (32 buts), Hazard est un vrai taulier chez les Diables Rouges. Au contraire du Real, où il n’a pas prouvé grand-chose depuis son arrivée à l’été 2019 (pour 115 millions d’euros), avec l’étiquette encombrante de joueur le plus cher de l’histoire du club.

"J’essaye d’être un leader sur le terrain mais on le devient quand on fait un bon match et j'en ai fait plus avec la sélection donc à moi d’en faire au Real pour devenir leader", résume l’ancien Lillois, qui se réjouit du retour aux affaires d’Axel Witsel et Kevin De Bruyne avec la Belgique: "Axel, Kevin et moi, on a l'expérience du haut niveau. On peut changer le cours d’un match. On est meilleurs avec nous trois, mais si on n’est pas là, on a de bons joueurs qui peuvent gagner. Mais on est plus forts avec tous nos joueurs, les meilleurs. On est favoris si on est tous en forme au bon moment".