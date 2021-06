Euro: Mourinho tacle l’entraînement "terrible" de Hazard

Consultant de luxe en Angleterre pendant l’Euro, José Mourinho n’a pas manqué d’égratigner Eden Hazard auprès de TalkSPORT. L’ancien entraîneur de Chelsea a salué le talent du Belge mais a regretté son manque d’implication à l’entraînement.

Entré en cours de jeu jeudi lors de la victoire de la Belgique contre le Danemark (2-1), Eden Hazard a offert le deuxième but des Diables Rouges à Kevin De Bruyne. Une passe décisive loin de faire oublier sa saison compliquée au Real Madrid. Ancien entraîneur du milieu offensif belge du côté de Chelsea, José Mourinho a pointé ce qui lui manque pour devenir encore meilleur.

"La vérité, c’est ce que vous voyez de lui, a expliqué le technicien portugais auprès de TalkSPORT ce vendredi. C’est un joueur extraordinaire avec un entraînement terrible. Vous ne pouvez qu’imaginer ce qu’il pourrait être avec une attitude super professionnelle à l’entraînement."

Mourinho: "Il ne travaille pas beaucoup"

Tout juste nommé sur le banc de l’AS Rome pendant l’intersaison, José Mourinho officie en tant que consultant pour TalkSPORT et le tabloïd The Sun durant l’intégralité de l’Euro. Après avoir fait l’éloge de Karim Benzema, le "Special One" s’est montré un peu plus critique à l’égard d’Eden Hazard malgré de superbes qualités humaines.

"Il est très calme et est totalement concentré sur sa famille, sur ses enfants, sur ses proches. Il a une vie très calme, a encore analysé l’entraîneur portugais. Mais il vient sur le terrain tous les matins et… il ne travaille pas beaucoup. Quand il arrive sur le terrain, on ne voit pas le reflet d’une semaine de travail, on voit simplement un reflet de son talent."

Mourinho optimiste pour la fin de l’Euro

Après une saison 2020-2021 perturbée par les pépins physiques à répétition, Eden Hazard s’est contenté de 21 bouts de matchs toutes compétitions confondues avec le Real Madrid. Arrivé hors de forme à l’Euro, l’un des habituels capitaines de la sélection belge n’a joué que 49 minutes lors des rencontres face à la Russie (3-0) puis contre le Danemark (2-1). José Mourinho le croit néanmoins capable de regagner sa place dans le onze de Roberto Martinez.

"Il est de retour avec la Belgique, de retour sur la grande scène, on sent qu’il a une bonne relation avec Roberto Martinez, mais il est sur le banc en ce moment, a encore analysé le coach lusitanien. Mais il sera prêt à sortir du banc pour gagner des matchs. Donc je crois que la Belgique va terminer l’Euro avec Eden titulaire et probablement au sommet de son art."