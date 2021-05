Belgique: Martinez croit à un Hazard au top de sa forme pour l'Euro

Malgré une nouvelle saison compliquée, marquée par des blessures à répétition, Eden Hazard va réaliser un grand Euro (11 juin-11 juillet) à en croire le sélectionneur de la Belgique, Roberto Martinez.

Il en est convaincu. A en croire Roberto Martinez, le sélectionneur de la Belgique, Eden Hazard va briller et faire taire quelques critiques cet été lors de l’Euro (11 juin-11 juillet). "Je n’ai jamais eu de doutes le concernant. Nous verrons le meilleur Eden Hazard à l’Euro. Quand il joue avec les Diables rouges, il est toujours performant. Eden a un rôle crucial dans l’équipe, il a une très bonne mentalité, rien ne le fait sortir de ses gonds", a-t-il souligné dans un entretien donné à la chaîne VTM Nieuws, relayé par le journal Le Soir. Il est pourtant légitime d’avoir des doutes sur Hazard, plombé par des blessures à répétition depuis son départ de Chelsea pour le Real Madrid à l’été 2019.

"Il doit finir la saison en beauté"

Devenu le transfert le plus cher de l'histoire du club merengue (115 millions d'euros), il n'a joué qu’une quarantaine de matchs en deux saisons, toutes compétitions confondues, pour seulement cinq buts et huit passes décisives à son actif. Revenu fin avril à la compétition, après un énième problème musculaire, il n’a démarré que deux des six dernières rencontres du Real. Pas de quoi inquiéter Roberto Martinez. "Physiquement, j’ai vu un très bon Eden lors des derniers matchs. Il peut de nouveau se concentrer sur le ballon plutôt que sur la manière de bouger ses jambes et des pieds. Il doit maintenant engranger des minutes de jeu et finir la saison en beauté", a-t-il insisté.

C’est ce lundi que le sélectionneur des Diables Rouges dévoilera la liste des 26 joueurs qui disputeront l’Euro. Eliminée par le pays de Galles de Gareth Bale en 2016, en quarts, la Belgique affrontera en phase de groupes le Danemark, la Finlande et la Russie.