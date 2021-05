Real Madrid: le père de Courtois s’en prend à Hazard

Le père de Thiabuit Courtois, gardien du Real Madrid, a critiqué l’attitude d’Eden Hazard, hilare après l’élimination de son équipe par Chelsea mercredi en demi-finale de la Ligue des champions. Il attend des excuses sur le terrain.

Bonne ambiance au Real et en sélection belge. Le comportement d’Eden Hazard après le coup de sifflet final de la demi-finale retour de la Ligue des champions entre Chelsea et le Real Madrid (2-0) passe toujours mal. Malgré l’élimination de son équipe, l’international belge est apparu hilare avec Edouard Mendy et Kurt Zouma. Face au tollé suscité, il a présenté ses excuses jeudi soir. Mais cela ne suffit pas pour Thierry Courtois, père de Thibaut, coéquipier d’Hazard en club et en sélection.

"Ce n'est pas professionnel"

"Les excuses n'aideront pas, la performance est la seule solution, a lancé le paternel du gardien dans un podcast sur le site HLN. Ce n'est vraiment pas intelligent de la part d'Eden de faire ça. Il n'a probablement pas vraiment pensé à mal. Mais de telles images sont douloureuses pour les supporters. Si vous voyez un joueur rire deux minutes après l'élimination... Ce n'est pas professionnel."

Eden Hazard avec Kurt Zouma au terme du match Chelsea-Real Madrid, à Londres le 5 mai 2021 © RMC Sport

Pour Thierry Courtois, le rachat de l’ancien Lillois passera par de grosses performances sur le terrain. "S'il peut encore donner le titre au Real dans les quatre prochains matches, tout peut être oublié et pardonné, a-t-il conclu. Le capitaine Ramos - ou quelqu'un d'autre - devra certainement lui en parler."

Recruté en 2019 par le Real Madrid contre 100 millions d’euros, Hazard signe deux premières saisons très décevantes dans la capitale espagnole. Il a seulement marqué quatre buts en 40 matchs disputés et enchaine les blessures. Selon l’émission El Chiringuito, le Real Madrid ne s’opposera pas à un transfert du joueur de 30 ans cet été. Il est lié avec le Real jusqu’en 2024.